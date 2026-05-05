Κρις Τζένερ: Η λαμπερή εμφάνιση στο Met Gala μετά το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων, με φόρεμα κιμονό
Κρις Τζένερ: Η λαμπερή εμφάνιση στο Met Gala μετά το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων, με φόρεμα κιμονό
Η 70χρονη τηλεπερσόνα πήγε στην εκδήλωση με την Κιμ Καρντάσιαν και την Κάιλι Τζένερ
Μία λαμπερή εμφάνιση έκανε η Κρις Τζένερ στο φετινό Met Gala, μετά το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων, φορώντας ένα φόρεμα σε στυλ κιμονό.
Η 70χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη από τις κόρες της κόρες της, Κιμ Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ, με μία δημιουργία η οποία πάνω της είχε πορτοκαλί παγέτα και κεντημένα λουλούδια σε κρεμ «καμβά», έφτανε μέχρι το πάτωμα και είχε φαρδιά μανίκια. Ολοκλήρωσε το look της με ψηλοτάκουνα πέδιλα με στρας και μεγάλα σκουλαρίκια, ενώ με το μακιγιάζ της έδωσε ένταση στα μάτια.
Δείτε βίντεο
Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, όπου απάντησε κατηγορηματικά σε δημοσιεύματα που την ήθελαν δυσαρεστημένη με το αποτέλεσμα του λίφτινγκ που είχε κάνει έναν χρόνο πριν. «Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα. Λατρεύω το λίφτινγκ μου. Λατρεύω τον γιατρό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η τηλεπερσόνα εξήγησε πως στόχος της επέμβασης ήταν μια φυσική ανανέωση και μια πιο καλοσχηματισμένη γραμμή γνάθου, κάτι που, όπως δήλωσε, πέτυχε.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Η 70χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη από τις κόρες της κόρες της, Κιμ Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ, με μία δημιουργία η οποία πάνω της είχε πορτοκαλί παγέτα και κεντημένα λουλούδια σε κρεμ «καμβά», έφτανε μέχρι το πάτωμα και είχε φαρδιά μανίκια. Ολοκλήρωσε το look της με ψηλοτάκουνα πέδιλα με στρας και μεγάλα σκουλαρίκια, ενώ με το μακιγιάζ της έδωσε ένταση στα μάτια.
Δείτε βίντεο
@voguelatam #KrisJenner llega fresca, cómoda y elegante sin dejar de deslumbrar durante la #METGala2026 Mira EN VIVO la #METGala en el link de nuestra bio. #belleza #mida ♬ Ok I Like It - Milky Chance
@glamourgermany #KimKardashian and #KrisJenner at the 2026 #MetGala ♬ original sound - lyrik ✍🏽
Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, όπου απάντησε κατηγορηματικά σε δημοσιεύματα που την ήθελαν δυσαρεστημένη με το αποτέλεσμα του λίφτινγκ που είχε κάνει έναν χρόνο πριν. «Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα. Λατρεύω το λίφτινγκ μου. Λατρεύω τον γιατρό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η τηλεπερσόνα εξήγησε πως στόχος της επέμβασης ήταν μια φυσική ανανέωση και μια πιο καλοσχηματισμένη γραμμή γνάθου, κάτι που, όπως δήλωσε, πέτυχε.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα