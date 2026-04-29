Η Κρις Τζένερ διαψεύδει ότι είναι δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων: «Το λατρεύω»
Η Κρις Τζένερ διαψεύδει ότι είναι δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων: «Το λατρεύω»
Λατρεύω τον γιατρό μου, έχω εμμονή μαζί του, δήλωσε η 70χρονη τηλεπερσόνα
Στο δημοσίευμα που τη θέλει να είναι δυσαρεστημένη με το λίφτιγνκ των 100.000 δολαρίων που έκανε απάντησε η Κρις Τζένερ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, λατρεύει τόσο το αποτέλεσμα όσο και τον γιατρό που ευθύνεται γι' αυτό.
Η 70χρονη τηλεπερσόνα φερόταν να ανησυχούσε όλο και περισσότερο ότι τα αποτελέσματα της πολυσυζητημένης επέμβασης είχαν αρχίσει να υποχωρούν, σχεδόν έναν χρόνο αφότου μπήκε στο χειρουργείο.
Πηγές υποστήριξαν ότι ήταν εξοργισμένη, παρότι απευθύνθηκε στον διάσημο πλαστικό χειρουργό δρα Στίβεν Μ. Λεβίν, που έχει χαρακτηριστεί «μαέστρος του λίφτινγκ», για να πετύχει την αισθητά ανανεωμένη εμφάνισή της. Το δημοσίευμα μάλιστα ισχυριζόταν ότι ήταν τόσο δυσαρεστημένη, ώστε σκεφτόταν να προχωρήσει σε διορθωτική επέμβαση.
Ωστόσο, η Τζένερ διέψευσε όσα γράφτηκαν σε εμφάνισή της στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, Khloe in Wonderland, την Τετάρτη 29 Απριλίου. Επέμεινε ότι οι ισχυρισμοί δεν είναι αληθινοί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευχαριστημένη τόσο με το αποτέλεσμα όσο και με τον γιατρό που το ανέλαβε. «Τελευταία, υπάρχει αυτός ο τίτλος για το λίφτινγκ μου, που πραγματικά με τρελαίνει», είπε αρχικά η Κρις Τζένερ.
«Ο τίτλος αυτή τη στιγμή είναι ότι μισώ το λίφτινγκ μου και ότι είμαι πραγματικά θυμωμένη με... ότι είμαι έξαλλη με τον γιατρό μου, τον Στίβεν Λεβίν, κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα. Λατρεύω το λίφτινγκ μου. Λατρεύω τον γιατρό μου. Έχω εμμονή μαζί του», τόνισε.
Επιμένοντας στη στήριξή της προς τον δρα Λεβίν, η Τζένερ είπε με ενθουσιασμό: «Ο στόχος ήταν να γίνει ένα όμορφο λίφτιγνκ, να μου δώσει μια ανανέωση και να δημιουργήσει μια όμορφη γραμμή στο σαγόνι, κάτι που πέτυχα».
Στη συνέχεια εξήγησε ότι, ενώ συνήθως αγνοεί τις φήμες, αυτή τη φορά ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει επειδή «πλήγωναν πραγματικά κάποιον άλλον», αναφερόμενη στον Λεβίν. Αψηφώντας τον θόρυβο, η Τζένερ ξεκαθάρισε ότι δεν χάνει τον ύπνο της για τη γνώμη του κόσμου. «Στα 70 μου, πραγματικά δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος για μένα. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός», είπε.
«Αγαπώ το πρόσωπό μου. Και είμαι πραγματικά εντάξει με την εικόνα μου», κατέληξε.
Η 70χρονη τηλεπερσόνα φερόταν να ανησυχούσε όλο και περισσότερο ότι τα αποτελέσματα της πολυσυζητημένης επέμβασης είχαν αρχίσει να υποχωρούν, σχεδόν έναν χρόνο αφότου μπήκε στο χειρουργείο.
Πηγές υποστήριξαν ότι ήταν εξοργισμένη, παρότι απευθύνθηκε στον διάσημο πλαστικό χειρουργό δρα Στίβεν Μ. Λεβίν, που έχει χαρακτηριστεί «μαέστρος του λίφτινγκ», για να πετύχει την αισθητά ανανεωμένη εμφάνισή της. Το δημοσίευμα μάλιστα ισχυριζόταν ότι ήταν τόσο δυσαρεστημένη, ώστε σκεφτόταν να προχωρήσει σε διορθωτική επέμβαση.
Ωστόσο, η Τζένερ διέψευσε όσα γράφτηκαν σε εμφάνισή της στο podcast της κόρης της, Κλόε Καρντάσιαν, Khloe in Wonderland, την Τετάρτη 29 Απριλίου. Επέμεινε ότι οι ισχυρισμοί δεν είναι αληθινοί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευχαριστημένη τόσο με το αποτέλεσμα όσο και με τον γιατρό που το ανέλαβε. «Τελευταία, υπάρχει αυτός ο τίτλος για το λίφτινγκ μου, που πραγματικά με τρελαίνει», είπε αρχικά η Κρις Τζένερ.
Kris Jenner has finally broken her silence after claims she was left ‘mad as hell’ over her $100,000 facelift began swirling online 👀 https://t.co/Whazvxa5D7 🔗 pic.twitter.com/Z70dGuerLw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 29, 2026
Επιμένοντας στη στήριξή της προς τον δρα Λεβίν, η Τζένερ είπε με ενθουσιασμό: «Ο στόχος ήταν να γίνει ένα όμορφο λίφτιγνκ, να μου δώσει μια ανανέωση και να δημιουργήσει μια όμορφη γραμμή στο σαγόνι, κάτι που πέτυχα».
Στη συνέχεια εξήγησε ότι, ενώ συνήθως αγνοεί τις φήμες, αυτή τη φορά ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει επειδή «πλήγωναν πραγματικά κάποιον άλλον», αναφερόμενη στον Λεβίν. Αψηφώντας τον θόρυβο, η Τζένερ ξεκαθάρισε ότι δεν χάνει τον ύπνο της για τη γνώμη του κόσμου. «Στα 70 μου, πραγματικά δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος για μένα. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός», είπε.
«Αγαπώ το πρόσωπό μου. Και είμαι πραγματικά εντάξει με την εικόνα μου», κατέληξε.
