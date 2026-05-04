Οι εμφανίσεις στο pre party του Met Gala στο σπίτι του Τζεφ Μπέζος: Η αυστηρή Άννα Γουίντουρ και η αποκαλυπτική Μπρουκς Νάντερ
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Υόρκη

Ιωάννα Μαρίνου
Το pre party του Met Gala πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στην κατοικία του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι θα είναι επίτιμοι συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης, μαζί με προσωπικότητες όπως η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βένους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ, καταβάλλοντας δέκα εκατομμύρια δολάρια ως χορηγία για την επίσημη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου για την ενίσχυση του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. 

Οι δυο τους θέλησαν να αναλάβουν και το pre party, στο οποίο έδωσαν το παρών σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του Χόλιγουντ που καλέστηκαν μέσω email, φορώντας δημιουργίες που κινήθηκαν στην ίδια αισθητική με το κόνσεπτ του πάρτι «η μόδα ως τέχνη».

Η Άννα Γουίντουρ επέλεξε ένα σατέν φόρεμα, σε αυστηρή γραμμή, με ροζ και μωβ λουλούδια, το οποίο συνδύασε με ένα πράσινο παλτό.

Το παρών έδωσαν και οι Τζένερ, με την Κένταλ Τζένερ να έχει επιλέξει ένα μονοχρωματικό look, με μαύρο φόρεμα που είχε άνοιγμα στο στήθος και στα πόδια και ψηλοτάκουνες γόβες. Η Κρις Τζενερ, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα μπλε φόρεμα, το οποίο συνδύασε με σακάκι γεμάτο στρας, στο ίδιο χρώμα.

Η Αν Χάθαγουει εμφανίστηκε με ένα ανδρόγυνο look.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Μπρουκς Νάντερ, με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα από δαντέλα, με βαθύ ντεκολτέ.

Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press
