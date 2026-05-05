Ζωή Παπαδοπούλου: Είχα δύο αποβολές, τη δεύτερη φορά είχα ακούσει την καρδιά του μωρού και είπα ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω
Όταν έφυγε από πάνω μου το άγχος, έμεινα έγκυος, είπε η τραγουδίστρια
Στις δύο αποβολές που είχε πριν αποκτήσει την κόρη της, αναφέρθηκε η Ζωή Παπαδοπούλου, εξηγώντας πως τη δεύτερη φορά επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικά, παίρνοντας τότε την απόφαση, να μην προσπαθήσει να μείνει ξανά έγκυος.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μέχρι να γίνει μητέρα, και ειδικότερα για τις δύο αποβολές που βίωσε. Η Ζωή Παπαδοπούλου, που είναι παντρεμένη με τον Θοδωρή Πλεμμένο και απέκτησε την κόρη της Βαλέρια τον Νοέμβριο του 2022, δήλωσε ότι είχε φτάσει στο σημείο να αποφασίσει πως δεν θα προσπαθούσε ξανά να γίνει μητέρα, πριν τελικά έρθει η εγκυμοσύνη που ολοκλήρωσε την οικογένειά της.
Όπως εξομολογήθηκε, οι δύο εγκυμοσύνες είχαν προκύψει φυσικά, όμως και οι δύο κατέληξαν σε αποβολή, με τη δεύτερη εμπειρία να είναι ιδιαίτερα δύσκολη: «Είχα δυο αποβολές. Και οι δυο εγκυμοσύνες είχαν έρθει φυσικά. Στη δεύτερη αποβολή, επειδή είχα ακούσει και καρδιά, εκεί είχα πει ότι δεν θέλω να το ξαναδούμε. Αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να είμαστε δυο αγαπημένοι συνοδοιπόροι, να ταξιδεύουμε, αφού δεν ήρθε το παιδί. Μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος. Όταν πήραμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε, έφυγε από πάνω μου το άγχος και το βάρος και συνέβη. Θέλω να πω σε όλες τις οικογένειες, τις γυναίκες, τα ζευγάρια, ότι αν έρθει ένα παιδί, είναι πολύ μεγάλο δώρο, δεν το συζητώ. Αν δεν έρθει όμως, η σχέση του ζευγαριού είναι πολύ μεγάλο πράγμα, χρειάζεται να δώσεις βάση εκεί».
Αναφερόμενη στη σχέση με την κόρη της, είπε: «Η σχέση που έχουμε με την κόρη μου, Βαλέρια είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ ζεστή και έντονη. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είσαι γονιός, και το πιο όμορφο. Είναι αυτές οι στιγμές ευτυχίας που νιώθω ότι είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορείς να την περιγράψεις αυτή την ευτυχία».
Τέλος, η Ζωή Παπαδοπούλου μιλώντας για την περίοδο πριν τη γέννηση της κόρης της, παραδέχτηκε ότι κυριαρχούσε το άγχος και ο φόβος λόγω των προηγούμενων εμπειριών. «Μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου είχα άγχος. Ειδικά τους πρώτους μήνες, είχα φόβο μήπως συμβεί το ίδιο που είχε συμβεί στις προηγούμενες εγκυμοσύνες».
