Η Τζένιφερ Γκάρνερ πρωταγωνιστεί στη σειρά The Five Star Weekend, δείτε το τρέιλερ
Η ηθοποιός υποδύεται μία επιτυχημένη σεφ και συγγραφέα που προσπαθεί να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια του συζύγου της
Η Τζένιφερ Γκάρνερ ετοιμάζει βαλίτσες για μια απόδραση με τις φίλες της στη νέα σειρά του Peacock, «The Five Star Weekend» η οποία βασίζεται στο μπεστ σέλερ της Ελίν Χίλντερμπραντ (Elin Hilderbrand) του 2023.
Η διάσημη ηθοποιός υποδύεται τη Hollis, μια επιτυχημένη σεφ και συγγραφέα που προσπαθεί να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια του συζύγου της. Σε μια προσπάθεια να βρει ξανά τον εαυτό της, η Hollis προσκαλεί στο σπίτι της στο Nantucket τέσσερις γυναίκες που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Την κολλητή της από τα παιδικά της χρόνια, μία συμφοιτήτρια από το πανεπιστήμιο, μία φίλη από τη δεκαετία των τριάντα και ένα μυστηριώδες «πέμπτο αστέρι» που αποτελεί την έκπληξη του τριημέρου.
Δείτε το τρέιλερ
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «με φόντο ένα πολυτελές παραθαλάσσιο σκηνικό, οι πρωταγωνίστριες θα ωριμάσουν με τρόπους που ποτέ δεν φαντάζονταν, καθώς τα όρια δοκιμάζονται και μυστικά έρχονται στο φως».
Στο πλευρό της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα σταρ συμπρωταγωνιστούν οι Ρετζίνα Χολ, Κλοέ Σεβινί, Τζέμα Τσαν, Ντ' Αρσι Κάρντεν, Τσακ Μακόλουμ και Τίμοθι Όλιφαντ.
«Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι για τις πέντε μας, μια εμπειρία πέντε αστέρων», λέει η Hollis στην αρχή του τρέιλερ, όμως η πραγματικότητα θα αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη από ένα απλό πάρτι.
Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου.
