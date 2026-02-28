H Τζένιφερ Γκάρνερ κρύβει τις ρυτίδες της με αφέλειες: Το μπότοξ δεν είναι για εμένα
H Τζένιφερ Γκάρνερ κρύβει τις ρυτίδες της με αφέλειες: Το μπότοξ δεν είναι για εμένα
Η 53χρονη ηθοποιός δεν αποκλείει μελλοντικά ένα λίφτινγκ
Τη σχέση της με τις αισθητικές επεμβάσεις περιέγραψε η Τζένιφερ Γκάρνερ, παραδεχόμενη ότι δεν προτιμάει το μπότοξ και πως στην παρούσα φάση κάνει αφέλειες, έχοντας βρει έναν τρόπο να κρύβει ατέλειες του προσώπου της και τις ρυτίδες.
Η 53χρονη ηθοποιός μίλησε podcast «Not Gonna Lie» της Κάιλι Κέλσι σε συνέντευξή της που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αποκλείει μελλοντικά ένα λίφτινγκ, παρά τα σχόλια των παιδιών της να μην το επιλέξει.
Η ηθοποιός ανέφερε: «Φυσικά, έχω δοκιμάσει μπότοξ και όλα αυτά, αλλά χρειάζεται πολύ λίγο για να παγώσει εντελώς το μέτωπό μου». Όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα την έκανε να αισθάνεται άβολα: «Και μετά νιώθω τόσο εκτεθειμένη, σαν να έχω μια κινούμενη διαφημιστική πινακίδα. Είναι σαν να πρέπει να κάνω ένα τατουάζ πάνω του, ξέρετε, σε όλο το μέτωπο. Είναι απαίσιο. Οπότε όχι, το μπότοξ στο μέτωπο, δυστυχώς, δεν είναι για εμένα». Η Γκάρνερ παραδέχτηκε ότι, όπως πολλοί, αντιμετωπίζει ανασφάλειες σε σχέση με την εικόνα της. «Έχω ρυτίδες, και θα πρέπει απλώς να είναι εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι μια απλή λύση που επιλέγει κατά καιρούς είναι να κάνει αφέλειες: «Οπότε κάποιες φορές κάνω αφέλειες».
Παράλληλα, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι επισκέπτεται δερματολόγο μία φορά τον χρόνο για μη επεμβατικές θεραπείες. «Μην νομίζετε ότι δεν κάνω τίποτα επειδή δεν έχω κάνει χειρουργείο», σημείωσε. «Δεν έχω κάνει, θα σας το έλεγα αν είχα κάνει. Δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά». Συμπλήρωσε ωστόσο: «Αλλά μία φορά τον χρόνο πηγαίνω σε κάποιον και είμαι σαν μαξιλαράκι για βελόνες. Δεν μπορώ πραγματικά να δω τη διαφορά μετά, γιατί αυτό έχω παρατηρήσει: όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύεις σε έναν δερματολόγο κάνοντας διάφορα πράγματα στο πρόσωπό σου, τόσο λιγότερο μπορείς να καταλάβεις ότι έχει γίνει κάτι. Και κάπως, αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα τους πληρώσω τόσα χρήματα για να πω: “Δεν θέλω να το βλέπω”».
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ασκεί κριτική σε όσους επιλέγουν να κάνουν μπότοξ ή άλλες αισθητικές επεμβάσεις. «Πιστεύω επίσης ότι όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει, δείχνει όμορφος. Δείχνουν όμορφοι», ανέφερε. Η Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, αποκάλυψε ότι τα παιδιά της, της ζητούν να τους υποσχεθεί πως δεν θα κάνει ποτέ λίφτινγκ. «Τα παιδιά μου λένε: “Μαμά, υποσχέσου μας ότι δεν θα κάνεις ποτέ λίφτινγκ”», είπε, για να προσθέσει: «Και εγώ λέω: “Δεν είναι πιθανό να κάνω ένα λίφτινγκ”». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θέλει να δεσμευτεί: «Κι όμως αρνούμαι να δώσω αυτή την υπόσχεση, γιατί είμαι ο εαυτός μου σήμερα και δεν ξέρω πώς θα νιώθω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 53χρονη ηθοποιός μίλησε podcast «Not Gonna Lie» της Κάιλι Κέλσι σε συνέντευξή της που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αποκλείει μελλοντικά ένα λίφτινγκ, παρά τα σχόλια των παιδιών της να μην το επιλέξει.
Η ηθοποιός ανέφερε: «Φυσικά, έχω δοκιμάσει μπότοξ και όλα αυτά, αλλά χρειάζεται πολύ λίγο για να παγώσει εντελώς το μέτωπό μου». Όπως εξήγησε, το αποτέλεσμα την έκανε να αισθάνεται άβολα: «Και μετά νιώθω τόσο εκτεθειμένη, σαν να έχω μια κινούμενη διαφημιστική πινακίδα. Είναι σαν να πρέπει να κάνω ένα τατουάζ πάνω του, ξέρετε, σε όλο το μέτωπο. Είναι απαίσιο. Οπότε όχι, το μπότοξ στο μέτωπο, δυστυχώς, δεν είναι για εμένα». Η Γκάρνερ παραδέχτηκε ότι, όπως πολλοί, αντιμετωπίζει ανασφάλειες σε σχέση με την εικόνα της. «Έχω ρυτίδες, και θα πρέπει απλώς να είναι εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι μια απλή λύση που επιλέγει κατά καιρούς είναι να κάνει αφέλειες: «Οπότε κάποιες φορές κάνω αφέλειες».
Jennifer Garner Says She Gets Bangs Instead of Botox, but Refuses to Promise Her Kids She Won’t Get a Facelift https://t.co/ofKoueylgG— People (@people) February 26, 2026
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ασκεί κριτική σε όσους επιλέγουν να κάνουν μπότοξ ή άλλες αισθητικές επεμβάσεις. «Πιστεύω επίσης ότι όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει, δείχνει όμορφος. Δείχνουν όμορφοι», ανέφερε. Η Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, αποκάλυψε ότι τα παιδιά της, της ζητούν να τους υποσχεθεί πως δεν θα κάνει ποτέ λίφτινγκ. «Τα παιδιά μου λένε: “Μαμά, υποσχέσου μας ότι δεν θα κάνεις ποτέ λίφτινγκ”», είπε, για να προσθέσει: «Και εγώ λέω: “Δεν είναι πιθανό να κάνω ένα λίφτινγκ”». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θέλει να δεσμευτεί: «Κι όμως αρνούμαι να δώσω αυτή την υπόσχεση, γιατί είμαι ο εαυτός μου σήμερα και δεν ξέρω πώς θα νιώθω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα