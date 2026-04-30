Ραμόνα Βλαντή κατά Cinderella: Δεν θα πήγαινα στην εκπομπή της, με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν κάνουν γι' αυτές
Ραμόνα Βλαντή κατά Cinderella: Δεν θα πήγαινα στην εκπομπή της, με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν κάνουν γι' αυτές
Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ, πρόσθεσε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks για την Instagrammer
Δηλώσεις κατά της Cinderella έκανε η Ραμόνα Βλαντή, επισημαίνοντας πως δεν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή της και πως την ενοχλεί να δίνονται θέσεις στην τηλεόραση σε ανθρώπους που δεν κάνουν γι' αυτές.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, ανέφερε επίσης πως δεν έχει να πει κάτι με την Instagrammer και άφησε υπονοούμενα για τα ελληνικά της: «Δεν θα πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή της. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο. Θέλω να πάω σε ανθρώπους που θα με εκπλήξουν καταρχάς τα ελληνικά τους. Επειδή εγώ δεν τα έχω καλά με τα ελληνικά και κάνω μεγάλη προσπάθεια, τρελαίνομαι και απολαμβάνω να μιλάω με ανθρώπους που τα ελληνικά τους είναι πεντακάθαρα και έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν την ενοχλεί η παρουσία της Cinderella στην τηλεόραση, η Ραμόνα Βλαντή απάντησε: «Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι γι' αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ».
Στην ίδια συνέντευξη, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks σχολίασε και τις ενδυματολογικές επιλογές του Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision: «Θα ήθελα να είναι ναι μεν καρτουνάκι, αλλά και παραπάνω fashion. Πρέπει να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία, όπως οι μπότες που φόρεσε στη βραδιά του τελικού. Ήταν τέλειο το σύνολο και οι μπότες και το σκουφάκι το πήγαν προς το καρτούν», σημείωσε.
Η Instagrammer είχε επιλέξει να φορέσει ένα μίνι φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, ανέφερε επίσης πως δεν έχει να πει κάτι με την Instagrammer και άφησε υπονοούμενα για τα ελληνικά της: «Δεν θα πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή της. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο. Θέλω να πάω σε ανθρώπους που θα με εκπλήξουν καταρχάς τα ελληνικά τους. Επειδή εγώ δεν τα έχω καλά με τα ελληνικά και κάνω μεγάλη προσπάθεια, τρελαίνομαι και απολαμβάνω να μιλάω με ανθρώπους που τα ελληνικά τους είναι πεντακάθαρα και έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν την ενοχλεί η παρουσία της Cinderella στην τηλεόραση, η Ραμόνα Βλαντή απάντησε: «Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι γι' αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ».
Στην ίδια συνέντευξη, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks σχολίασε και τις ενδυματολογικές επιλογές του Ακύλα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision: «Θα ήθελα να είναι ναι μεν καρτουνάκι, αλλά και παραπάνω fashion. Πρέπει να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία, όπως οι μπότες που φόρεσε στη βραδιά του τελικού. Ήταν τέλειο το σύνολο και οι μπότες και το σκουφάκι το πήγαν προς το καρτούν», σημείωσε.
«Δεν είδα ντυμένη τη Cinderella, δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια να είναι τσίτσιδα»Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ραμόνα Βλαντή στράφηκε ενάντια στη Cinderella. Τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας την πρώτη της εμφάνιση στον ρόλο της παρουσιάστριας των backstage του J2US, είχε πει στο «Breakfast@Star»: «Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram κλπ, να είναι τσίτσιδες. Είναι κάτι που εμένα με απασχολεί γιατί έχω δυο κόρες και με απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό το “ρεύμα”. Να την κρατήσουμε στα social. Δεν είπε κανένας να μην κάνει social, δεν είναι όλα για όλους».
Η Instagrammer είχε επιλέξει να φορέσει ένα μίνι φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
