Η εμφάνιση της Cinderella ενόχλησε τη Ραμόνα Βλαντή: Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια να είναι τσίτσιδα
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks σχολίασε την εμφάνιση της Instagrammer στο J2US
Την εμφάνιση της Cinderella στο Just the 2 of Us σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή, επισημαίνοντας πως δεν την είδε ντυμένη και δεν θέλει να βλέπει «κοριτσάκια» που εκτίθενται στα social media να είναι «τσίτσιδες».
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου δήλωσε πως την απασχολεί πολύ ο τρόπος που εκτίθενται οι νέες γυναίκες καθώς έχει και εκείνη δύο κόρες οι οποίες μπορεί να επηρεάζονται από όσα βλέπουν στην τηλεόραση.
Η Ραμόνα Βλαντή είπε χαρακτηριστικά για τη Cinderella: «Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram κλπ, να είναι τσίτσιδες. Είναι κάτι που εμένα με απασχολεί γιατί έχω δυο κόρες και με απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό το “ρεύμα”. Να την κρατήσουμε στα social. Δεν είπε κανένας να μην κάνει social, δεν είναι όλα για όλους».
Η Cinderella, η οποία έχει γίνει γνωστή μέσα από το Instagram και το TikTok, ανέλαβε για πρώτη φορά ρόλο σε τηλεοπτική εκπομπή, παρουσιάζοντας το backstage του J2US μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά. Το πρόγραμμα έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και η Instagrammer είχε επιλέξει να φορέσει ένα μίνι φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη.
