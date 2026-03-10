Cinderella: Δεν με απασχολεί αν ένας άντρας βγάζει λιγότερα λεφτά από μένα

Κλείσιμο

Όσον αφορά στον γιο που απέκτησε με τον τράπερ Ricta, επισήμανε: «Δεν έχω παντρευτεί. Έχω ένα παιδάκι 4 ετών, τον Βασίλη. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο να είμαι νέα μαμά μέχρι να φτάσει δύο ετών. Και τώρα έχει άλλες δυσκολίες, αλλά μέχρι τα δύο δεν μιλάει, δεν καταλαβαίνεις τι θέλει, εκεί για μένα ήταν το πιο δύσκολο. Τώρα που έχουμε συνεννόηση, έχουμε τις δυσκολίες, αλλά μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Τώρα ας πούμε αν ήταν εδώ, δεν θα ενοχλούσε, δεν θα ακουγόταν, θα έκανα τις δουλειές μου κανονικά. Ήταν δύσκολο που έγινε μαμά στα 20, η αλήθεια είναι, πολύ. Δηλαδή αλλιώς το έχεις στο μυαλό σου στην αρχή και αλλιώς είναι στην πράξη, προφανώς. Αλλά για τα δύσκολα εγώ γεννήθηκα, οπότε τα έχω φέρει όλα σε ισορροπία».Επιπλέον, ανέφερε πως έχει πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού της και εξήγησε πως θα έκανε γάμο και ένα ακόμη παιδί με έναν σύντροφο που θα θεωρεί τέλειο για εκείνη.Πριν από λίγο καιρό, η Cinderella είχε δώσει συνέντευξη στον Fipster, στο κανάλι του στο Youtube, και είχε μιλήσει για τα χρήματα που βγάζει, αποκαλύπτοντας ότι τα ακαθάριστα έσοδα για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ.«Έβγαλα λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο», είχε πει μεταξύ άλλων.