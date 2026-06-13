Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Νίκο Σερβετά στο Α’ Νεκροταφείο

Το «παρών» για τον τελευταίο αποχαιρετισμό δίνουν δεκάδες φίλοι, συγγενείς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, καθώς και πολλοί συνάδελφοί του από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης