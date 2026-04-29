Το τρυφερό βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει στη σκηνή κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της
Το τρυφερό βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει στη σκηνή κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της
Η στιγμή καταγράφηκε με την τραγουδίστρια να δημοσιεύσει το σχετικό βίντεο
Μία τρυφερή στιγμή σημειώθηκε, με πρωταγωνιστές την Ανδρομάχη και τον γιο της, Γεράσιμο, ενώ εκείνη βρισκόταν στη σκηνή.
Η τραγουδίστρια ερμήνευε το νέο της κομμάτι με τίτλο «Σούσουρο», πλαισιωμένη από την ορχήστρα. Την ίδια στιγμή κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της. Αφού του έδωσε να κρατήσει για λίγο το μικρόφωνο, του έδωσε ένα φιλί και του είπε: «Μπράβο αγάπη μου».
Η στιγμή καταγράφηκε και η Ανδρομάχη δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό της στο TokTok. «Έρωτά μου», έγραψε η τραγουδίστρια πάνω στο βίντεο για τον γιο της, προσθέτοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Μικρούλι μου, παιδάκι μου».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια ερμήνευε το νέο της κομμάτι με τίτλο «Σούσουρο», πλαισιωμένη από την ορχήστρα. Την ίδια στιγμή κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της. Αφού του έδωσε να κρατήσει για λίγο το μικρόφωνο, του έδωσε ένα φιλί και του είπε: «Μπράβο αγάπη μου».
Η στιγμή καταγράφηκε και η Ανδρομάχη δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό της στο TokTok. «Έρωτά μου», έγραψε η τραγουδίστρια πάνω στο βίντεο για τον γιο της, προσθέτοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Μικρούλι μου, παιδάκι μου».
Δείτε το βίντεο
@andromache_dim
Μικρούλι μου παιδάκι μου🥹😍 #sousouro #foryoupage #foryou #fyp #foryoupage❤️❤️♬ Σούσουρο Ανδρομάχη - Andromache_dim
