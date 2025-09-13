Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Σε ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου
Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λιβάνης πριν από έναν χρόνο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί

Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τρυφερή ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια του γιου της έκανε η Ανδρομάχη, καθώς στις 12 Σεπτεμβρίου του 2024 απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη.

Την Παρασκευή, η τραγουδίστρια ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τον γιο της. Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το παιδί της, περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματα που βιώνει από τη μέρα της γέννησής του και πόσο η ζωή της έχει αλλάξει από τότε.

Όπως έγραψε η Ανδρομάχη στη λεζάντα της δημοσίευσής της:  «Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά.  Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου🩵 Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία.  Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».

Δείτε την ανάρτησή της


Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη αναμένεται να παντρευτούν σύντομα στο Κορωπί, σύμφωνα με την αναγγελία του γάμου τους.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη

Όπως αναφέρεται στην αναγγελία που δημοσιεύθηκε: «Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής».

Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

