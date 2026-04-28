Παρθένα Χοροζίδου: Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω στη σκηνή της Eurovision
Παρθένα Χοροζίδου Eurovision Eurovision 2026

Παρθένα Χοροζίδου: Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω στη σκηνή της Eurovision

H ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που ο Φωκάς Ευαγγελινός της πρότεινε να πλαισιώσει τον Ακύλα στον διαγωνισμό τραγουδιού

Παρθένα Χοροζίδου: Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω στη σκηνή της Eurovision
Διστακτική ήταν η Παρθένα Χοροζίδου, όταν δέχθηκε από τον Φωκά Ευαγγελινό πρόταση για να πλαισιώσει τον Ακύλα στην εμφάνισή του στη Eurovision. Η τραγουδίστρια θέλησε να το συζητήσει πρώτα με την οικογένειά της, πριν απαντήσει θετικά. Αυτό που την έκανε να διστάζει, όπως εξήγησε η ίδια, ήταν το γεγονός πως δεν θεωρούσε πως αξίζει να βρίσκεται πάνω σε αυτή τη σκηνή.

«Παρακολουθούσα σαν παιδάκι τη Eurovision. Την έχω παρακολουθήσει μέχρι και στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τη συμμετοχή μου στη Eurovision», είπε αρχικά η Παρθένα Χοροζίδου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 28 Απριλίου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού. «Με τον Ακύλα υπάρχει χημεία, ο Φωκάς πάντα διαλέγει ανθρώπους δίπλα του με καλό υλικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς, μόνο που δεν του το έκλεισα, του λέω είσαι τρελός. Το συζήτησα με την οικογένειά μου και μου είπαν να πω ναι. Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω σε αυτή τη σκηνή. Θα είμαστε χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι του Ακύλα», ανέφερε.

Μιλώντας για την αλληλεπίδρασή της για τον Ακύλα, η Παρθένα Χοροζίδου σημείωσε κλείνοντας: «Περιμένω με χαρά, απολαμβάνω όλο αυτό που κοντεύει να τελειώσει και στενοχωριέμαι. Ο Ακύλας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος, είναι πολύ δουλευταράς. Είμαι κολακευμένη που έλεγαν πως θα είμαι η μητέρα του, μακάρι να έκανα ένα τέτοιο παιδί. Επειδή ήρθαμε πολύ κοντά και τον βλέπω πολύ κουρασμένο, του λέω “παιδί μου” και με αγκαλιάζει και ξεκουράζεται πάνω μου».
Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

