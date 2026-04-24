Ακύλας: Η Παρθένα Χοροζίδου δεν θα κάνει τη μητέρα μου στη Eurovision
Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά, είπε ο τραγουδιστής για την ηθοποιό
Τις φήμες που ήθελαν την Παρθένα Χοροζίδου να υποδύεται τη μητέρα του στη σκηνή της Eurovision 2026 διέψευσε ο Ακύλας λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στο πάρτι για την ελληνική αποστολή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου. Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο «Happy Day» ο Ακύλας μίλησε για τη συνεργασία του με την ηθοποιό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα έχει τον ρόλο της μητέρας του στη σκηνή της Eurovision.
Όπως είπε ο ίδιος: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει "παιδί μου, παιδί μου". Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση ότι η Παρθένα Χοροζίδου θα είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα συνοδεύσουν τον καλλιτέχνη στη σκηνή, έγινε την Τρίτη στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ.
Την Πέμπτης, ο Ακύλας δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο με την ηθοποιό, λίγο μετά την ανακοίνωση ότι η Παρθένα Χοροζίδου θα τον συνοδεύσει επί σκηνής στη Eurovision. Στο σχετικό στιγμιότυπο, η ίδια εμφανίζεται με μαύρο μαντήλι στο κεφάλι και απευθυνόμενη στην κάμερα, λέει: «Φέρτο». Αμέσως μετά, ο Ακύλας αντιδρά με έκπληξη, αναφωνώντας: «Μαμά;», με την ηθοποιό να απαντά σε χιουμοριστικό τόνο: «Τι μαμά παιδάκι μου; Μαζί δεν πήγαμε πενταήμερη; Συνομίληκοι δεν είμαστε;», ενώ οι δυο τους εμφανίζονται πιασμένοι χέρι-χέρι να χορεύουν.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα