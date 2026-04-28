Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαντόνα κυκλοφορούν ντουέτο μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella
Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 30 Απριλίου
Νέο ντουέτο ετοιμάζουν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαντόνα , λίγες ημέρες μετά τη συνεργασία τους στη σκηνή του Coachella 2026, με τις δύο καλλιτέχνιδες να ανακοινώνουν επίσημα το κοινό τους single.
Η Μαντόνα γνωστοποίησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου ότι έχει συνεργαστεί με την pop star στο κομμάτι «Bring Your Love», το οποίο αποτελεί το πρώτο single από το νέο της άλμπουμ «Confessions II», τη συνέχεια του ιστορικού δίσκου του 2005 «Confessions on a Dance Floor».
Σε κοινή ανάρτηση στα social media, οι δύο τραγουδίστριες δημοσίευσαν μία ασπρόμαυρη φωτογραφία τους με ροζ τίτλο του τραγουδιού και έγραψαν στη λεζάντα: «Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό», ανακοινώνοντας ότι το κομμάτι θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 30 Απριλίου.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο καλλιτέχνιδες εμφανίστηκαν μαζί στο Coachella 2026, όπου ερμήνευσαν mashup των «Juno» και «Vogue», καθώς και το «Like a Prayer». Η Μαντόνα είχε δηλώσει από τη σκηνή ότι η στιγμή αυτή αποτελεί ένα «μια στιγμή που κάνει τον κύκλο να κλείσει», εξηγώντας πως είχε εμφανιστεί στο ίδιο φεστιβάλ 20 χρόνια πριν.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
