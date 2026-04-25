Η Ρέμπελ Γουίλσον κατηγορείται ότι διέρρευσε γυμνή φωτογραφία συναδέλφου της
Η Σάρλοτ Μακίνες κατέθεσε ότι 46χρονη οργάνωσε κυβερνοεπίθεση εις βάρος της
Καταγγελία για εμπλοκή της Ρέμπελ Γουίλσον σε κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στη διαρροή γυμνής φωτογραφίας διατύπωσε η ηθοποιός Σάρλοτ Μακίνες, η οποία έχει καταθέσει αγωγή δυσφήμισης κατά της Αυστραλής σταρ.
Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, την οποία έφερε στο φως η Daily Mail, η 27χρονη ηθοποιός υποστηρίζει ότι η 46χρονη, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «The Deb» στην οποία πρωταγωνιστεί η Μακίνες, οργάνωσε χακάρισμα των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα τη διαμοίραση γυμνής φωτογραφίας σε όλες τις επαφές της.
Η Μακίνες ανέφερε ότι ο λογαριασμός της στο Snapchat παραβιάστηκε, ενώ λίγες ημέρες μετά την κατάθεση της αγωγής της, τον Σεπτέμβριο του 2025, έγινε απόπειρα παραβίασης και του λογαριασμού της στο Facebook. «Πιστεύω ότι αυτό οργανώθηκε από τη Ρέμπελ», ανέφερε στην κατάθεσή της. «Ήταν εντελώς τρομακτικό και μου προκάλεσε ένα νέο είδος άγχους», πρόσθεσε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό, ενώ η Γουίλσον, η οποία βρέθηκε επίσης στο δικαστήριο την Παρασκευή, δεν έχει ακόμη ερωτηθεί σχετικά με την καταγγελία.
Η Μακίνες, η οποία δήλωσε ότι στο παρελθόν «θαύμαζε» τη Γουίλσον, υποστήριξε ακόμη ότι ένιωσε αβοήθητη όταν η ηθοποιός ανήρτησε δημοσιεύσεις προς τους 11 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, κατηγορώντας την ότι ανακάλεσε ανέντιμα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. «Ένιωσα σαν να με διέλυε και να το επιδείκνυε στον κόσμο», ανέφερε. «Ήμουν θυμωμένη που η Ρέμπελ ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τις γυναίκες... αλλά στη συνέχεια συνέχιζε κακόβουλα και άδικα ένα αφήγημα που με παρουσίαζε ως ψεύτρα, πόρνη, πουλημένη και ανήθικη».
Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι αποφάσισε να μην παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «The Deb», καθώς δεν αισθανόταν ασφαλής παρουσία της Γουίλσον. «Συνεχίζω να νιώθω ανασφάλεια στον χώρο στον οποίο κάποτε ονειρευόμουν να ανήκω, καθώς η Ρέμπελ είναι τόσο γνωστή και δεν αισθάνομαι ακόμη ότι έχω αρκετή φωνή για να αντιδράσω», ανέφερε.
Η υπόθεση συνδέεται με περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 2023 στην παραλία Μπόνταϊ, όταν η Μακίνες βρέθηκε σε τουαλέτα με τη συμπαραγωγό της ταινίας, Αμάντα Γκοστ. Η Γουίλσον ισχυρίζεται ότι η Μακίνες της είχε εκμυστηρευθεί ότι ένιωσε άβολα όταν η Γκοστ πρότεινε να κάνουν μαζί ντους και μπάνιο, κάτι που η Μακίνες αρνείται.
Η Γκοστ κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αιφνιδιάστηκε όταν η Γουίλσον της μετέφερε ότι η Μακίνες ένιωθε άβολα και ζήτησε διευκρινίσεις για το αν επρόκειτο για επίσημη καταγγελία. «Η Σάρλοτ λέει ότι όλα είναι καλά», της ανέφερε η Γουίλσον. «Απλώς εννοούσε ότι “ήταν μια παράξενη κατάσταση”, όχι ότι ένιωσε προσωπικά άβολα». Όπως κατέθεσε, η Γουίλσον πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν «κανένα απολύτως ζήτημα».
Παρόλα αυτά, η Γκοστ δήλωσε ότι διατήρησε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της Μακίνες, σημειώνοντας ότι «εκνευρίστηκε αφού η Ρέμπελ μου παρουσίασε την υπόθεσή της». Όπως ανέφερε, αποφάσισε να αποφεύγει τη νεαρή ηθοποιό, να ζητήσει έρευνα από τρίτο μέρος και να τη μετακινήσει από το διαμέρισμα όπου διέμενε. Ωστόσο, μετά από προσωπική συνάντηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μακίνες έλεγε την αλήθεια.
Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Τρίτη 28 Απριλίου, όταν η Γουίλσον θα καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου.
Rebel Wilson is accused of leaking nude photo of actor suing the Australian star https://t.co/XEzvp6gTdh— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 25, 2026
