Ίαν ΜακΚέλεν: Υπάρχει αρκετή πρωτότυπη τέχνη γύρω μας για να μην χρειαζόμαστε την Τεχνητή Νοημοσύνη

υπάρχει ήδη επαρκής ποσότητα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας εξέφρασε ο Ίαν ΜακΚέλεν

Ο Βρετανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «The Christophers», η οποία αφηγείται την ιστορία δύο αδερφών που προσλαμβάνουν έναν πλαστογράφο προκειμένου να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο του πατέρα τους, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν μια «καθαρή» κληρονομιά μετά τον θάνατό του.

Την άποψη ότιυποστηρίζοντας πως δεν είναι απαραίτητη η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αντικατάσταση ή την ενίσχυση της τέχνης.Σε δηλώσεις του στο Press Associationστη σταδιακή ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία τέχνης, αλλά και στη χρήση της για τη συνέχιση του έργουμετά τον θάνατό τους. Από τη μεριά του ο ΜακΚέλεν σχολίασε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο «δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή». Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή πρωτότυπη τέχνη τριγύρω για να μην χρειαζόμαστε Τεχνητή Νοημοσύνη, ειλικρινά».Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Νοιαζόμαστε για την τέχνη μας. Σε αυτή τη χώρα έχουμε υπέροχες γκαλερί, είναι όλες δωρεάν, κάτι που δεν ισχύει σε πολλές άλλες χώρες. Είναι ένας από τους λόγους που το Λονδίνο είναι τόσο δημοφιλές για τους ξένους, που μπαίνουν στην Εθνική Πινακοθήκη και στην Tate Modern χωρίς εισιτήριο».Στην ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, η οποία διαδραματίζεται στο Λονδίνο, συμμετέχουν επίσης η Jessica Gunning και ο James Corden, οι οποίοι υποδύονται τα δύο αδέλφια, ενώ τον ρόλο του πλαστογράφου ενσαρκώνει η Michaela Coel.: Shutterstock