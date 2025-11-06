Ο Ίαν ΜακΚέλεν ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκάνταλφ για τη νέα ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»
Ο Ίαν ΜακΚέλεν ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκάνταλφ για τη νέα ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»
O 86χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι θα υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό ήρωα παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του
Ο Ίαν ΜακΚέλεν ξεκαθάρισε ότι θα επανέλθει στον ρόλο του Γκάνταλφ στη νέα ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο ΜακΚέλεν έπεσε από τη σκηνή του θεάτρου στο Γουέστ Εντ, ενώ υποδυόταν τον σερ Τζον Φάλσταφ στον «Ερρίκο Δ΄» του Σαίξπηρ, με αποτέλεσμα έναν ραγισμένο σπόνδυλο και κάταγμα στον καρπό.
Παρόλα αυτά είναι διατεθειμένος να υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό ήρωα που ερμήνευσε στην τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», «Οι Δύο Πύργοι» και «Η Επιστροφή του Βασιλιά», την περίοδο 2001–2003. Η ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ» είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Ζηλανδία τον Μάιο του 2026.
«Μιλάω για επιστροφή στη Μέση Γη και για να ξανακάνω λίγο τον Γκάνταλφ, δεν επιβραδύνω», δήλωσε ο ΜακΚέλν σε συνέντευξή του στη Mirror.
«Όσο σκληρά και αν δουλεύεις σε μια ταινία, δεν είναι τόσο σκληρή δουλειά όσο το θέατρο ή, όπως τώρα καταλαβαίνω, ούτε κατά διάνοια τόσο επικίνδυνο», πρόσθεσε εννοώντας το ατύχημα που είχε επί σκηνής.
«Νομίζω ότι αν ήμουν λίγο νεότερος, ίσως να είχα τιναχτεί πάνω ή να είχα καθίσει ή κάτι για να το αποτρέψω. Κάτι μέσα στο κεφάλι μου έλεγε, “Αυτό είναι το τέλος. Αλλά ήταν το τέλος αυτής της παραγωγής για μένα. Έπεσα στην αγκαλιά κάποιου στην πρώτη σειρά. Και χάρη σε εκείνη την αγκαλιά, και χάρη στην επένδυση που φορούσα, έπαθα ελάχιστη ζημιά, αλλά νόμιζα ότι την είχα πατήσει», κατέληξε.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο ΜακΚέλεν έπεσε από τη σκηνή του θεάτρου στο Γουέστ Εντ, ενώ υποδυόταν τον σερ Τζον Φάλσταφ στον «Ερρίκο Δ΄» του Σαίξπηρ, με αποτέλεσμα έναν ραγισμένο σπόνδυλο και κάταγμα στον καρπό.
Παρόλα αυτά είναι διατεθειμένος να υποδυθεί ξανά τον εμβληματικό ήρωα που ερμήνευσε στην τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», «Οι Δύο Πύργοι» και «Η Επιστροφή του Βασιλιά», την περίοδο 2001–2003. Η ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ» είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Ζηλανδία τον Μάιο του 2026.
«Μιλάω για επιστροφή στη Μέση Γη και για να ξανακάνω λίγο τον Γκάνταλφ, δεν επιβραδύνω», δήλωσε ο ΜακΚέλν σε συνέντευξή του στη Mirror.
Sir Ian McKellen, 86, insists he WILL reprise Gandalf role in new Lord Of The Rings film despite horror stage fall - as he vows not to slow down https://t.co/JtS1miqhK1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2025
«Νομίζω ότι αν ήμουν λίγο νεότερος, ίσως να είχα τιναχτεί πάνω ή να είχα καθίσει ή κάτι για να το αποτρέψω. Κάτι μέσα στο κεφάλι μου έλεγε, “Αυτό είναι το τέλος. Αλλά ήταν το τέλος αυτής της παραγωγής για μένα. Έπεσα στην αγκαλιά κάποιου στην πρώτη σειρά. Και χάρη σε εκείνη την αγκαλιά, και χάρη στην επένδυση που φορούσα, έπαθα ελάχιστη ζημιά, αλλά νόμιζα ότι την είχα πατήσει», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα