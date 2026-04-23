Σαρλίζ Θερόν: Το τολμηρό της look με ανοιχτό σακάκι και χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί

στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Apex» με αποκαλυπτικό σύνολο του οίκου Dior, που συγκέντρωσε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.



Η ηθοποιός έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον οίκο Dior, καθώς αποτελεί πρέσβειρα του αρώματος J’adore εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη συνεργασία της και στον τομέα των κοσμημάτων και της περιποίησης.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Apex», η

Θερόν

πραγματοποίησε μία σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας διαφορετικά σύνολα υψηλής ραπτικής για κάθε δημόσια παρουσία της.

Στο φιλμ, υποδύεται τη Sasha, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κατάσταση, σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur. Η ταινία

αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Απριλίου.