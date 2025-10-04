Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με τοπ φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από κοσμήματα
Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με τοπ φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από κοσμήματα
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην επίδειξη του οίκου Givenchy με ένα ανδρικού τύπου λευκό κοστούμι συνδυασμένο με ιδιαίτερο τοπ
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Σαρλίζ Θερόν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού κλέβοντας τα βλέμματα με ένα λαμπερό τοπ φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από κοσμήματα.
Η βραβευμένη ηθοποιός συνδύασε ένα ανδρικού τύπου λευκό κοστούμι με ένα ιδιαίτερο τοπ από πολύτιμους λίθους, αποκαλύπτοντας από κάτω ένα μαύρο σουτιέν, υπογεγραμμένο από τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Givenchy, Σάρα Μπέρτον.
Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η Θερόν φωτογραφήθηκε στην επίδειξη του οίκου Givenchy για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με μεγάλα γυαλιά ηλίου, μακριά σκουλαρίκια που ταίριαζαν με το τοπ της και μαύρα πέδιλα. Τα μαλλιά της ήταν λυτά και επέλεξε διακριτικό μακιγιάζ, αφήνοντας τη λάμψη της εμφάνισής της να τραβήξει όλη την προσοχή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός ξεχώρισε και στην πρώτη επίδειξη γυναικείων συλλογών του Τζόναθαν Άντερσον για τον οίκο Dior. Εκεί, η Θερόν επέλεξε ένα πιο τολμηρό look, με μαύρο δερμάτινο τζάκετ χωρίς να φοράει σουτιέν, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα πράσινο σορτς, που άφηνε να φανεί το μαύρο εσώρουχό της.
Φωτογραφίες: AP / Getty Images / Ideal Image
Charlize Theron sports a black bra with a statement necklace and white suit as she leaves her hotel ahead of the Givenchy Paris Fashion Week show https://t.co/fH2t7KpXRG— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2025
