Σαρλίζ Θερόν: Με μακριά τουαλέτα και σχήμα καρδιάς στο ντεκολτέ στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Η ηθοποιός βρέθηκε στο Σαν Σίρο του Μιλάνου δίνοντας ένα μήνυμα ειρήνης
Μια κομψή και ταυτόχρονα ευφάνταστη ενδυματολογική επιλογή έκανε η Σαρλίζ Θερόν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο/Κορτίνα 2026, φορώντας μακριά τουαλέτα, η οποία είχε σχήμα καρδιάς στο ντεκολτέ.
Η ηθοποιός βρέθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, δίνοντας ένα μήνυμα ειρήνης, απευθύνοντας στο κοινό λόγια ελπίδας, υπό την ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης του ΟΗΕ.
Η Θερόν εμφανίστηκε με ένα μάξι μαύρο φόρεμα, το οποίο είχε άνοιγμα σε σχήμα καρδιάς στο μπούστο. Τα μαλλιά της ήταν ίσια, αναδεικνύοντας το πρόσωπό της, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδι σε ίδιο ύφος.
Στην ομιλία της, η Σαρλίζ Θερόν παρέπεμψε σε μήνυμα του Νέλσον Μαντέλα και το μετέφερε προς «αθλητές» και «θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου», λέγοντας: «Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία σύγκρουσης. Η ειρήνη είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να ανθίσουν, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, δόγμα, θρησκεία, φύλο, τάξη, κάστα ή οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό δείκτη διαφορετικότητας».
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «σήμερα, αυτό το μήνυμα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ» και κάλεσε το κοινό να αντιμετωπίσει τους Αγώνες ως κάτι περισσότερο από αθλητικό γεγονός: «Ας είναι αυτοί οι Αγώνες κάτι περισσότερο από αθλητισμός. Ας είναι υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπιάς, του σεβασμού μας ο ένας προς τον άλλον, και ένα ηχηρό κάλεσμα για ειρήνη παντού».
Στην ίδια τελετή, εμφανίστηκαν και άλλα γνωστά πρόσωπα, με τη Μαράια Κάρεϊ να ερμηνεύει τραγούδια και τον Αντρέα Μποτσέλι να ανεβαίνει στη σκηνή πριν από την εμφάνιση της Θερόν, ενώ συμμετοχή είχε και η Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε σε ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων.
