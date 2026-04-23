Μήνυση κατά του δισεκατομμυριούχου πατέρα της Νίκολα Πελτζ από οικιακή βοηθό για «επιθέσεις» από τον σκύλο του
Η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι τρομοκρατήθηκε από το πιτμπουλ του Νέλσον Πελτζ και διεκδικεί αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων

Ιωάννα Μαρίνου
Αντιμέτωπος με μήνυση βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της Νίκολα Πελτζ, Νέλσον, καθώς οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις από σκύλο της οικογένειας στην πολυτελή κατοικία τους στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η εργαζόμενη, Μιλέντις Μορεχόν, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το πίτμπουλ με το όνομα Χουντίνι ήταν επιθετικό και ανεπαρκώς εκπαιδευμένο, με αποτέλεσμα να την τρομοκρατεί συστηματικά κατά τη διάρκεια της εργασίας της το 2023.

Σύμφωνα με τη μήνυση, σε ένα περιστατικά που περιέγραψε η οικιακή βοηθός ο σκύλος φέρεται να της έσκισε τα ρούχα, ενώ σε άλλο η ίδια έπεσε στο έδαφος προσπαθώντας να ξεφύγει, όταν, όπως ισχυρίζεται, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Επίσης ανέφερε ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί σε ντουλάπι για να προστατευτεί.



Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Νέλσον Πελτζ υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε δάγκωμα ή σωματική επαφή με τον σκύλο, ενώ επικαλούνται και την ύπαρξη προειδοποιητικής πινακίδας «Προσοχή σκύλος», ζητώντας την απόρριψη της αγωγής: «Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ενάγουσα δεν υπέστη δάγκωμα από τον σκύλο του κυρίου Πελτζ ούτε υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή με τον σκύλο κατά τη διάρκεια του επίδικου περιστατικού», ανέφεραν οι δικηγόροι του.

Ο σκύλος φέρεται να είχε υιοθετηθεί από την κόρη του επιχειρηματία, Νίκολα Πελτζ, μέσω του καταφυγίου ζώων που διατηρεί.

Η πλευρά της ενάγουσας υποστηρίζει ότι ο σκύλος είχε «επικίνδυνη συμπεριφορά» που ήταν γνωστή ή όφειλε να είναι γνωστή στους ιδιοκτήτες, ενώ κάνει λόγο για τραυματισμούς στη μέση, τον αυχένα και τα γόνατα, καθώς και για ψυχική οδύνη και απώλεια εισοδήματος.

Οι δικηγόροι της Μορεχόν έχουν ζητήσει να καταθέσει και η Νίκολα Πελτζ, αίτημα που απορρίπτει η πλευρά της συζύγου του Μπρούκλιν Μπέκαμ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γνώση των γεγονότων.

Η υπόθεση, που κατατέθηκε το 2024, παραμένει σε εξέλιξη, καθώς προηγούμενη πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν έγινε αποδεκτή, οδηγώντας τη διαμάχη προς δικαστική κρίση.

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

