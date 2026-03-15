Η ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ για την πεθερά του ανήμερα της γιορτής της μητέρας: Σε αγαπώ πολύ
Ο 27χρονος με αφορμή τα γενέθλιά της έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για εκείνη, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ
Μόνο την πεθερά του τίμησε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ανήμερα της γιορτής της μητέρας στη Βρετανία.
Ο 27χρονος δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 15 Μαρτίου μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και τη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της.
Της ευχήθηκε καθώς έκλεισε τα 71 σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά στην καλύτερη πεθερά. Σε αγαπώ πολύ και ελπίζω να πέρασες μια υπέροχη μέρα», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη δική του μητέρα, Βικτόρια Μπέκαμ, λόγω της ημέρας, με τον κόσμο να υποστηρίζει πως ήταν μία έμμεση αιχμή προς εκείνη.
Δείτε τη φωτογραφία
Την ίδια στιγμή, Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να τιμήσει τη σύζυγό του για τη γιορτή της μητέρας, δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία της όταν ήταν έγκυος. «Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας στην πιο καταπληκτική μαμά… Είσαι έμπνευση για τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας», έγραψε μεταξύ άλλων.
Μία τρυφερή ανάρτηση για τη Βικτόρια έκανε και η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Χάρμπερ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη και την αγάπη της.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα