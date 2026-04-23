Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: Να του ευχηθώ σύντομα να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη
Η παρουσιάστρια έστειλε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ευχές για την ονομαστική του εορτή
Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για την ονομαστική του εορτή έστειλε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εκφράζοντας τη σκέψη της να ξεπεράσει σύντομα την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.
Η παρουσιάστρια έστειλε την Πέμπτη 23 Απριλίου κατά την έναρξη της εκπομπής της «Happy Day» ευχές στους εορτάζοντες, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον σύζυγο της Τίνας Μεσσαροπούλου, ο οποίος νοσηλεύεται από την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Πιο αναλυτικά, η παρουσιάστρια δήλωσε με αφορμή τη γιορτή του Γιώργου Μυλωνάκη: «Θέλω όμως σήμερα, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας και να του ευχηθώ πραγματικά, σύντομα, να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη. Και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά».
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε τη Δευτέρα το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, επισημαίνεται: «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
Ο Γεώργιος Μυλωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη εξαιτίας ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις εννέα το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και, ενώ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
