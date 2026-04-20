Σταματίνα Τσιμτσιλή: Να προσευχηθούμε να έχουν θετικές εξελίξεις οι άνθρωποι που αγαπάμε
Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δίπλα στον οποίο βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου
Θετικές εξελίξεις προσεύχεται η Σταματίνα Τσιμτσιλή να έχουν οι άνθρωποι που αγαπά, αναφερόμενη στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δίπλα στον οποίο βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, συνεργάτιδα της παρουσιάστριας.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μόλις ξεκίνησε η εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 20 Απριλίου είπε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα παρεάκι μας αγαπημένο. Να μπορούσαμε να μπούμε στην οθόνη να σας κάνουμε μια αγκαλιά, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε όλοι μαζί να είναι μια καλή εβδομάδα, με όμορφες ειδήσεις, με θετικές εξελίξεις για εσάς, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε και ο νοών νοείτω».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου. Η κατάστασή του είναι σταθερή έκτοτε, με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει: «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
