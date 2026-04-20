Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης, σταθερή η κατάστασή του: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Παραμένει σε ΜΕΘ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Σε αυτό αναφέρονται τα εξής: «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.
Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ νεότερη ενημέρωση αναμένεται με βάση την εξέλιξη της κατάστασής του.
Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί της περασμένης Τετάρτης (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα