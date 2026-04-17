Η πρώτη ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου μετά τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο - Η σύζυγός του έκανε την πρώτη της ανάρτηση δύο ημέρες μετά τη νοσηλεία του
Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου μετά τη νοσηλεία του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η δημοσιογράφος προχώρησε σε ένα Instagram story, δημοσιεύοντας απόσπασμα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια, που περνάει με την υγεία του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανάρτησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. "Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα"» και συνέχισε: «Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος, στο οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται από την Τετάρτη μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κατάστασή του, ο οποίος διανύει το δεύτερο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, δεν παρουσιάζει επιδείνωση, γεγονός που έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία στους οικείους του.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του συζύγου της, καθώς μόλις ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο αποχώρησε εκτάκτως από το πλατό της εκπομπής «Happy Day», όπου συμμετέχει.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα