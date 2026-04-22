Ο Αντίνοος Αλμπάνης εξήγησε για ποιον λόγο δεν είχε μιλήσει στους γονείς του για τη μάχη με τον καρκίνο
Αυτές οι διαδρομές είναι κατεξοχήν μοναχικές, εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Στην περίοδο που έδωσε μάχη με τον καρκίνο ανέτρεξε ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του σε διαδικτυακή εκπομπή στάθηκε στην απόφασή του να μην αποκαλύψει στους γονείς του ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο, σε μία προσπάθεια να τους προστατεύσει.
Μεταξύ άλλων, ο Αντίνοος Αλμπάνης εξήγησε γιατί απαντούσε πάντα σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, από τη στιγμή που μοιράστηκε δημόσια ότι είχε αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας, και υπογράμμισε τον θυμό που ένιωσε για το γεγονός ότι έπρεπε να ταλαιπωρηθεί για να καταπολεμήσει τη νόσο.
Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, ο Αντίνοος Αλμπάνης διευκρίνισε για ποιον λόγο δεν θέλησε να επικοινωνήσει την περιπέτεια της υγείας του στον πατέρα του και τη μητέρα του. «Αυτές οι διαδρομές είναι κατεξοχήν μοναχικές. Μπορεί να έχεις γύρω σου πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά το περνάς μοναχικά. Εγώ επέλεξα να μην το πω στους γονείς μου. Ήταν μια επιλογή που έκανα τότε για λόγους που είχα τότε ανάγκη, να προστατεύσω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο, δεν ξέρω», ξομολογήθηκε.
Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι ένιωσε θυμό για την ταλαιπωρία που έπρεπε να υποστεί προκειμένου να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Όποτε χρειαζόταν να πάει για θεραπεία αμφιταλαντευόταν, όπως αποκάλυψε. «Η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών πολλές φορές είναι πολύ πιο επίπονη από την ίδια την ασθένεια. Αυτό έχεις σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να πρέπει να ξυπνήσεις για να πας να κάνεις τη θεραπεία σου και να το παζαρεύεις αν θα πας. Να λες ότι δεν θες να πας, γιατί ξέρεις ότι αν πας, μετά θα γυρίσεις σπίτι και θα πονάς τόσο πολύ που δε θα μπορείς να ακουμπήσεις το κεφάλι στο μαξιλάρι. Εκεί σε πιάνει ένας θυμός γιατί, ενώ έχουμε καταφέρει τόσο σπουδαία πράγματα ως ανθρωπότητα, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται ακόμα σε τέτοιο βαθμό για να γίνουν καλά. Αυτό με θύμωνε, το ότι έμπαινα στη διαδικασία να διαπραγματευτώ αν θα κάνω το βήμα να πάω να θεραπευτώ», είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντίνοος Αλμπάνης επισήμανε ότι εκείνος θέλησε μία φορά να μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο. Ο λόγος που επανήλθε στην τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ήταν επειδή τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εγώ μια φορά επέλεξα να μιλήσω ανοιχτά για τον καρκίνο. Από εκεί και πέρα, επειδή η δυστυχία και ο πόνος είναι φωτογενείς, ήταν ένα θέμα το οποίο επανερχόταν ξανά και ξανά. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν έχω αρνηθεί ποτέ σε δημοσιογράφο να απαντήσω γι’ αυτό, είναι γιατί η ανθρώπινη ευαλωτότητα, το πόσο πολύ ίδιοι είμαστε, όποιο επάγγελμα και να κάνουμε, μας βάζει λίγο στο ίδιο επίπεδο. Και το να καμωνόμαστε τους άτρωτους, τους πάρα πολύ δυνατούς, τους πάρα πολύ σπουδαίους, πάρα πολύ όμορφους και λαμπερούς, είναι ένα ψέμα. Και δεν έχουμε λόγο να λέμε ψέματα. Κι αν θέλουμε να έχουν και ένα νόημα αυτές οι συνεντεύξεις, ας λέμε και κάτι που να έχει κάποια ουσία».
