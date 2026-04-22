Ρένος Χαραλαμπίδης: Απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός συσχέτισε την απόφασή του να μην παντρευτεί με τη θρησκεία, λέγοντας: « Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς, λέει στους μαθητές του: "Μην παντρευτείτε" και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: "Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε" και λέει μετά: "Να αφιερώσετε τη ζωή σας στον Θεό", όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για να εμένα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα ».

Στην απόφασή του να μην προχωρήσει σε γάμο, αναφέρθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης , εξηγώντας πως υπάρχουν στιγμές που και ο ίδιος απορεί με την επιλογή του να μην παντρευτεί.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 21 Απριλίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα εξήγησε τον λόγο που με καμία πρώην σύντροφό του δεν προχώρησε σε γάμο.Πιο αναλυτικά, ο Ρένος Χαραλαμπίδης δήλωσε πως σήμερα έχοντας φτάσει στην ηλικία των 55, θεωρεί ότι ήταν γραφτό να μην κάνει το συγκεκριμένο βήμα σε κάποια σχέση του: «Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός».