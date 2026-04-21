Πρόστιμα άνω των 40.000 δολαρίων στο Coachella για τις εμφανίσεις του Τζάστιν Μπίμπερ και του Anyma
Το φεστιβάλ της Καλιφόρνιας τιμωρήθηκε για παραβίαση της απαγόρευσης νυχτερινής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου της διοργάνωσης
Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 40.000 δολάρια φέρεται πως αντιμετωπίζει το Coachella, μετά από υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου της φετινής διοργάνωσης, για τις εμφανίσεις των Τζάστιν Μπίμπερ και Anyma.
Σύμφωνα με το TMZ, παραβιάστηκε η προκαθορισμένη απαγόρευση λειτουργίας μετά τη 1:00 π.μ., η οποία ισχύει τις Παρασκευές και τα Σάββατα, βάσει συμφωνίας με τις τοπικές αρχές.
Το πρώτο πρόστιμο, ύψους 24.000 δολαρίων, επιβλήθηκε μετά την εμφάνιση του Anyma την Παρασκευή 17 Απριλίου, η οποία διήρκεσε έως τις 1:09 π.μ., ξεπερνώντας το όριο κατά εννέα λεπτά, ενώ το δεύτερο πρόστιμο, ύψους 20.000 δολαρίων, αφορούσε την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ το Σάββατο 18 Απριλίου, η οποία διήρκεσε δύο λεπτά πέρα από το επιτρεπτό χρονικό όριο.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το Coachella επιβαρύνεται με πρόστιμο 20.000 δολαρίων για τα πρώτα πέντε λεπτά υπέρβασης, ενώ τα ποσά αυξάνονται αναλογικά για μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το φεστιβάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με κυρώσεις για υπέρβαση ωραρίου. Το 2009 είχε καταβάλει πρόστιμο 54.000 δολαρίων μετά από εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα πέρα από το προβλεπόμενο.
Το 2023, τα συνολικά πρόστιμα ξεπέρασαν τις 168.000 δολάρια λόγω υπερβάσεων από καλλιτέχνες όπως Bad Bunny, Φρανκ Όσιαν και The Weeknd, ενώ το 2024 καταγράφηκαν επίσης κυρώσεις για εμφανίσεις των Τράβις Σκοτ και Λάνα Ντελ Ρέι.
