Απογοητευμένοι οι φαν του Τζάστιν Μπίμπερ: Με φούτερ και κουκούλα στο Coachella, έβαζε τραγούδια από YouTube μέσω laptop
Ο τραγουδιστής δέχτηκε κριτική από μερίδα του κοινού για «χαλαρή» εμφάνιση, ενώ είχε εξασφαλίσει αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων
Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν αρκετοί θαυμαστές του Τζάστιν Μπίμπερ για την εμφάνισή του ως κεντρικός καλλιτέχνης στο Coachella 2026, καθώς ο καλλιτέχνης βγήκε στη σκηνή με φούτερ και κουκούλα, βάζοντας επιτυχίες του από το YouTube μέσω laptop.
Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του καλλιτέχνη στη σκηνή του Coachella πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου στην Καλιφόρνια. Μέρος του κοινού εξέφρασε απογοήτευση για το set του, καθώς περίμεναν μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε τη δεύτερη βραδιά του φεστιβάλ φορώντας hoodie, σορτς και γυαλιά, ενώ το set του περιλάμβανε κυρίως λιγότερο γνωστά πρόσφατα κομμάτια του.
Σύμφωνα με περιγραφές θεατών, ο Μπίμπερ έπαιξε αποσπάσματα από παλαιότερες επιτυχίες του μέσω YouTube από το laptop του, με τον ίδιο να τραγουδά παράλληλα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Αν και συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα ορισμένα γνωστά τραγούδια, όπως τα «Stay» και «Sorry», τα μεγαλύτερα hits του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά σε ένα medley που περιλάμβανε τα «Baby», «Favorite Girl», «Beauty and a Beat», «Never Say Never» και «Confident».
Το set, για το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρεται να αμείφθηκε με περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, είχε προγραμματισμένη έναρξη στις 23:25, με φήμες πριν την εμφάνισή του να αναφέρουν πιθανές καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών.
Παρά το γεγονός ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκε στην ώρα του και γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό, η συνολική του παρουσία προκάλεσε συζητήσεις και επικρίσεις στα social media. Χαρακτηριστικά, κάποιοι έγραψαν: «Ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν κεντρικός καλλιτέχνης στο Coachella απλά για να μην παίξει καμία από τις κλασικές επιτυχίες του, λολ» και «δεν υπάρχει περίπτωση το Coachella να πλήρωσε τον Μπίμπερ 8 εκατομμύρια για να ντυθεί σαν τον Jesse Pinkman». Άλλοι σχολίασαν: «Δεν μπορώ να φανταστώ να πληρώνεις χιλιάδες δολάρια για να βλέπεις τον Τζάστιν Μπίμπερ να ακούγεται άσχημα και να κυκλοφορεί με hoodie και γυαλιά. Είναι προσβολή για τους φαν του» και «μισώ το outfit, το συγκρότημα και το low rent hip hop».
Σε άλλα σχόλια θεατών σημειώθηκε: «Ο Τζάστιν Μπίμπερ πληρώθηκε 10 εκατομμύρια μόνο για να περπατάει στη σκηνή;» και «αυτό συμβαίνει όταν έχεις πουλήσει τα δικαιώματα των παλιών σου τραγουδιών και έχεις διαθέσιμο κυρίως το πιο πρόσφατο άλμπουμ σου, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό στο κοινό».
Ο Τζάστιν Μπίμπερ ξεκίνησε το set με το κομμάτι «All I Can Take» του 2025, μέσα από μπλε και λευκούς φωτισμούς, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε το «Speed Demon», που αναφέρεται στις δημόσιες συζητήσεις γύρω από την προσωπική του κατάσταση. Στο κομμάτι αυτό τραγούδησε: «Προσπαθούν να πουν ότι δεν είμαι στα καλά μου, αλλά τώρα τραγουδάνε κάθε στίχο μου».
Justin Bieber fans question why he was 'paid $10million to skip through songs on a laptop' as they label his stage comeback 'the worst Coachella performance in history' https://t.co/uuhYCgb7px— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2026
