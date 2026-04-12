Απογοητευμένοι οι φαν του Τζάστιν Μπίμπερ: Με φούτερ και κουκούλα στο Coachella, έβαζε τραγούδια από YouTube μέσω laptop

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του καλλιτέχνη στη σκηνή του Coachella πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου στην Καλιφόρνια. Μ

έρος του κοινού εξέφρασε απογοήτευση για το set του, καθώς περίμεναν μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε τη δεύτερη βραδιά του φεστιβάλ φορώντας hoodie, σορτς και γυαλιά, ενώ το set του περιλάμβανε κυρίως λιγότερο γνωστά πρόσφατα κομμάτια του.

Σύμφωνα με περιγραφές θεατών, ο Μπίμπερ έπαιξε αποσπάσματα από παλαιότερες επιτυχίες του μέσω YouTube από το laptop του, με τον ίδιο να τραγουδά παράλληλα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Αν και συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα ορισμένα γνωστά τραγούδια, όπως τα «Stay» και «Sorry», τα μεγαλύτερα hits του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά σε ένα medley που περιλάμβανε τα «Baby», «Favorite Girl», «Beauty and a Beat», «Never Say Never» και «Confident».