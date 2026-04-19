Μάρω Κοντού: Την τελευταία φορά που ερωτεύτηκα ήμουν 67, από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω
GALA
Έχω ευχαριστηθεί τον έρωτα, τα έχω ζήσει όλα, δήλωσε η ηθοποιός

Στα 67 της υπήρξε για τελευταία φορά ερωτευμένη η Μάρω Κοντού. Συζητώντας για τον έρωτα σε τηλεοπτική της συνέντευξη η ηθοποιός δήλωσε πως δεν επιθυμεί να τον βιώσει ξανά, αφού τα έχει ζήσει όλα και νιώθει πλήρης.

«Ο έρωτας είναι ωραία πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό», επισήμανε η Μάρω Κοντού σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», με το επεισόδιο να προβάλλεται το Σάββατο 18 Απριλίου.

Σύμφωνα με εκείνη, ο έρωτας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία που βιώνεται. Οι νέοι έχουν την ανάγκη, όπως υποστήριξε, να τον ζήσουν, ενώ με το πέρασμα του χρόνου  το συναίσθημα αλλάζει μορφή.«Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει», σχολίασε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης