Μάρω Κοντού: Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη «Γη της Ελιάς»
Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια και αγάπες, δήλωσε η ηθοποιός για τα επόμενα επεισόδια της σειράς
Τη συμμετοχή της στη σειρά «Γη της Ελιάς» σχολίασε η Μάρω Κοντού και ενώ αναφερόταν στις εξελίξεις του πέμπτου κύκλου, δήλωσε με χιούμορ πως είναι η μόνη που δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ.
Η ηθοποιός που υποδύεται τη «Μαρία Αναγνώστου» στη σειρά, μίλησε για τα επερχόμενα επεισόδια, που θα περιλαμβάνουν έρωτες, φόνους και διαζύγια. Έπειτα, σχολίασε πως, ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός είχε δηλώσει πως είναι ο μόνος που δεν έχει ερωτικές σκηνές στη «Γη της Ελιάς», η Μάρω Κοντού είναι στην πραγματικότητα εκείνη που δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ και «δεν προβλέπεται» να συμβεί, όπως είπε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno».
«Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε "μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη σειρά". Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς" και δεν προβλέπεται», τόνισε αρχικά η ηθοποιός.
Στη συνέχεια, η Μάρω Κοντού σημείωσε ότι το σεξ είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής, εξηγώντας πως οι ορμόνες και οι επιθυμίες αλλάζουν με την ηλικία: «Και βέβαια το σεξ είναι σημαντικό στη ζωή. Άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα, άλλες οι ορμόνες που έχεις στα 50-60, άντε και μέχρι τα 70. Μην λέμε αστεία. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα θα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, πρέπει να της πηγαίνει το δέρμα, η μυρωδιά του, το φιλί του».
