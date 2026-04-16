Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Focker In-Law», η Αριάνα Γκράντε συναντά τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ
Το φιλμ αποτελεί συνέχεια του κινηματογραφικού franchise «Meet the Parents»
Η Αριάνα Γκράντε συναντά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την Μπεν Στίλερ στην ταινία «Focker In-Law», με το πρώτο τρέιλερ να δίνεται στη δημοσιότητα. Το φιλμ αποτελεί συνέχεια του κινηματογραφικού franchise «Meet the Parents» και δίνει την ευκαιρία στην ποπ σταρ να ξεδιπλώσει την κωμική της διάσταση.
Η αρχική ταινία ακολουθούσε τον Greg Focker (Στίλερ) στις αλλεπάλληλες αμήχανες προσπάθειές του να κερδίσει τον πεθερό του (Ντε Νίρο). Η ταινία αναδείχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, οδηγώντας σε δύο σίκουελ πριν από τη νέα συνέχεια.
«Μάλλον θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι ο νέος Ντε Νίρο της σειράς», είπε ο Μπεν Στίλερ από τη σκηνή του Colosseum στο Caesar's Palace στο πλαίσιο του CinemaCon, εξηγώντας ότι βρίσκεται στην ίδια περίπου ηλικία που είχε ο Ντε Νίρο στην ταινία του 2000, με τον τελευταίο να κάνει την εμφάνισή του ανάμεσα σε ενθουσιώδεις επευφημίες.
«Μην το λες αυτό. Είναι μεγάλη ασέβεια. Έκανες μια πολύ κολακευτική σύγκριση που με ανάγκασε να υπερασπιστώ την τιμή μου», σχολίασε με τη σειρά του ο Ντε Νίρο χαριτολογώντας.
Δείτε το τρέιλερ
Και οι δύο μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συμμετοχή της Γκράντε, με τον Ντε Νίρο να την αποκαλεί «πιθανώς την πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία είχε την τύχη να μοιραστεί την οθόνη», όπως αναφέρει το Variety.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «ο Henry (Σκάιλερ Γκιζόντο), γιος του Greg και της Pam Focker, προκαλεί νέο οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί την Olivia Jones, μια δυναμική γυναίκα που φαίνεται να είναι εντελώς ακατάλληλη για εκείνον».
Το καστ συμπληρώνουν οι Όουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ, Τέρι Πόλο, Μπένι Φέλντσταϊν και Εντουάρντο Φράνκο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Χάμπουργκ, σε σενάριο των Γκρεγκ Γκλιένα και Μαίρη Ρουθ Κλαρκ.
Η κωμωδία «Focker-in-Law» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου.
