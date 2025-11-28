Αριάνα Γκράντε: Η υποκριτική με βοήθησε να θεραπεύσω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες
Είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι αυτά διαλύονται, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Τη θεραπευτική επίδραση που έχει η ενασχόλησή της με την υποκριτική περιέγραψε η Αριάνα Γκράντε. Η διάσημη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι τη βοήθησε να επουλώσει τα τραύματα που υπήρχαν στη σχέση της με τη μουσική και τις περιοδείες.
Η 32χρονη σταρ του υποδύεται την Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Wicked» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Σίνθια Ερίβο και τον Τζόναθαν Μπέιλι.
Μετά τον αναγνωρισμένο ρόλο, ο οποίος της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυνακείου Ρόλου, η Γκράντε συνέχισε να γράφει μουσική και κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ της, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Eternal Sunshine».
Αναφερόμενη στην περιοδεία που θα πραγματοποιήσει τον επόμενο χρόνο για την προώθηση του άλμπουμ, η Αριάνα Γκράντε είπε σε συνέντευξη με τη σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν για το περιοδικό Interview: «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και ενθουσιασμένη γι' αυτήν με έναν τρόπο που μου φαίνεται τόσο διαφορετικός. Απλώς θεραπεύω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες τα τελευταία δύο χρόνια».
«Πέρασα πολύ χρόνο επαναπροσδιορίζοντας το σύστημά μου όσον αφορά στη δημιουργία μουσικής. Με το Eternal Sunshine, ένιωσα μια πολύ διαφορετική εμπειρία», διευκρίνισε.
Όπως είπε: «Νομίζω ότι ο χρόνος μακριά από τη μουσική με βοήθησε να ανακτήσω ορισμένα κομμάτια του και να βάλω ορισμένα συναισθήματα που ίσως αφορούσαν τη σχέση μου με τη φήμη ή τα πράγματα που συνοδεύουν το να είσαι καλλιτέχνης, σε ένα κουτί κάπου αλλού και να πω: "Εντάξει, δεν χρειάζεται να αφήσω αυτό το πράγμα που αγαπώ. Μπορώ απλώς να βάλω αυτά τα πράγματα εδώ και να μη χάσω τα χαρίσματά μου"».
Η Αριάνα Γκράντε επισήμανε ότι μπαίνοντας στον κόσμο της υποκριτικής, μπόρεσε να θεραπεύσει τη σχέση της με τη μουσική και τις περιοδείες. «Απλώς κάνω μικρά βήματα προς την επούλωση της σχέσης μου με τη μουσική και τις περιοδείες και νομίζω ότι ο χρόνος μου με την Γκλίντα και με την υποκριτική με βοήθησε πραγματικά να χτίσω τη δύναμη για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι. Νομίζω ότι απλώς είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι αυτά διαλύονται, και αυτό είναι κάτι τόσο εξαιρετικά όμορφο», τόνισε.
Η Γκράντε έγινε διάσημη μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Nickelodeon, Victorious και το spin-off της, Sam and Cat, με τη μουσική της καριέρα να απογειώνεται το 2013 μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, Yours Truly.
Ariana Grande says she has been healing her relationship with touring:— Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2025
“I’ve just been taking baby steps towards healing my relationship to music and touring […] I think it just held some traumas for me before, and I feel those dissipating, and that is such an extraordinarily… pic.twitter.com/Uwkc1iQolz
