Ντάνιελ Ράντκλιφ: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα με τη σύντροφό μου και τον γιο μας
Ο ηθοποιός είναι σε σχέση με την Έριν Νταρκ πάνω από μία δεκαετία

Την ευτυχία που νιώθει με τη σύντροφό του και τον γιο τους δεν πίστευε πως θα αισθανόταν ποτέ ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Ο ηθοποιός μίλησε σε εκδήλωση στο 92nd Street Y για τις δύσκολες περιόδους που βίωσε στα νεανικά του χρόνια και για την ευτυχία που έχει βρει στο πλευρό της συντρόφου του, Έριν Νταρκ, με την οποία είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε πως ποτέ δεν φανταζόταν τη ζωή του όπως είναι πλέον, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. «Δεν θα πίστευα ποτέ τότε ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα, με τη σύντροφό μου, τον γιο μας και τη ζωή μου γενικότερα», είπε.

«Υπάρχει κάτι μοναδικό στο να σε γνωρίζει, να σε καταλαβαίνει και να σε “βλέπει” πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει η αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του Χάρι Πότερ, εξηγώντας πως η Έριν Νταρκ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική του ισορροπία.

Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα τέλη της εφηβείας και στις αρχές της δεκαετίας των 20 του, περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο. «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν πολύ στεναχωρημένος και φοβισμένος, χωρίς να ξέρω τι θα μου επιφυλάσσει το μέλλον ή πώς θα δω τη ζωή μου στο μέλλον», εξομολογήθηκε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

