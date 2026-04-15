Ντάνιελ Ράντκλιφ: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα με τη σύντροφό μου και τον γιο μας
Ντάνιελ Ράντκλιφ: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα με τη σύντροφό μου και τον γιο μας
Ο ηθοποιός είναι σε σχέση με την Έριν Νταρκ πάνω από μία δεκαετία
Την ευτυχία που νιώθει με τη σύντροφό του και τον γιο τους δεν πίστευε πως θα αισθανόταν ποτέ ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.
Ο ηθοποιός μίλησε σε εκδήλωση στο 92nd Street Y για τις δύσκολες περιόδους που βίωσε στα νεανικά του χρόνια και για την ευτυχία που έχει βρει στο πλευρό της συντρόφου του, Έριν Νταρκ, με την οποία είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια.
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε πως ποτέ δεν φανταζόταν τη ζωή του όπως είναι πλέον, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. «Δεν θα πίστευα ποτέ τότε ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα, με τη σύντροφό μου, τον γιο μας και τη ζωή μου γενικότερα», είπε.
«Υπάρχει κάτι μοναδικό στο να σε γνωρίζει, να σε καταλαβαίνει και να σε “βλέπει” πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει η αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του Χάρι Πότερ, εξηγώντας πως η Έριν Νταρκ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική του ισορροπία.
Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα τέλη της εφηβείας και στις αρχές της δεκαετίας των 20 του, περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο. «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν πολύ στεναχωρημένος και φοβισμένος, χωρίς να ξέρω τι θα μου επιφυλάσσει το μέλλον ή πώς θα δω τη ζωή μου στο μέλλον», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός μίλησε σε εκδήλωση στο 92nd Street Y για τις δύσκολες περιόδους που βίωσε στα νεανικά του χρόνια και για την ευτυχία που έχει βρει στο πλευρό της συντρόφου του, Έριν Νταρκ, με την οποία είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια.
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ δήλωσε πως ποτέ δεν φανταζόταν τη ζωή του όπως είναι πλέον, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. «Δεν θα πίστευα ποτέ τότε ότι θα ένιωθα την ευτυχία που νιώθω τώρα, με τη σύντροφό μου, τον γιο μας και τη ζωή μου γενικότερα», είπε.
«Υπάρχει κάτι μοναδικό στο να σε γνωρίζει, να σε καταλαβαίνει και να σε “βλέπει” πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει η αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του Χάρι Πότερ, εξηγώντας πως η Έριν Νταρκ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική του ισορροπία.
Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα τέλη της εφηβείας και στις αρχές της δεκαετίας των 20 του, περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο. «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν πολύ στεναχωρημένος και φοβισμένος, χωρίς να ξέρω τι θα μου επιφυλάσσει το μέλλον ή πώς θα δω τη ζωή μου στο μέλλον», εξομολογήθηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
