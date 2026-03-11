Ο Ράντκλιφ υποστήριξε ότι τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο της υποκριτικής πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ψυχοθεραπεία
Σε βλέπουν σαν να τα έχεις όλα, οπότε νιώθεις ότι δεν έχεις το δικαίωμα να παραπονεθείς, είπε ο ηθοποιός μεταφέροντας τη δική του εμπειρία
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ υποστήριξε ότι κάθε παιδί που μπαίνει στον κόσμο της υποκριτικής θα έπρεπε να ξεκινάει υποχρεωτικά ψυχοθεραπεία, ώστε να διαχειριστεί τις συνέπειες της έκθεσης και της δημοσιότητας.
Ο 36χρονος σήμερα ηθοποιός που έγινε γνωστός σε ηλικία μόλις 11 ετών ως Χάρι Πότερ, αποκάλυψε ότι, παρόλο που ο ίδιος «δεν είχε αυτούς τους πόρους», θεωρεί πως ήταν από τους τυχερούς.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην εκπομπή One Nightstand του Bustle, ο Ράντκλιφ θυμήθηκε ότι είχε ακούσει την ιστορία ενός παιδιού που έκανε τα δικά του βήματα ως ηθοποιός και έβαλε τέλος στη ζωή του, παλεύοντας με προβλήματα ψυχικής υγείας. «Σε βλέπουν σαν να τα έχεις όλα, οπότε νιώθεις ότι κάπως δεν έχεις το δικαίωμα να παραπονεθείς και αυτό είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις», σχολίασε.
«Κάποια μορφή υποχρεωτικής θεραπείας θα ήταν κάτι πολύ καλό. Θα έλεγα να ξεκινήσει κανείς θεραπεία πριν τη χρειαστεί πραγματικά, ώστε να έχεις μια γλώσσα για να μιλάς για αυτά τα πράγματα. Όταν ήμασταν παιδιά, δεν είχαμε αυτούς τους πόρους. Ήταν η δεκαετία του 2000 στην Αγγλία, οπότε κανείς δεν σκεφτόταν έτσι», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν θέμα τύχης που δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω της έκθεσης: «Είχαμε όμως τόσους καλούς ανθρώπους στο πλατό που μας πρόσεχαν. Όλα ήταν απολύτως εντάξει. Αλλά αυτό ήταν περισσότερο θέμα τύχης παρά οτιδήποτε άλλο — ήμασταν πολύ τυχεροί από αυτή την άποψη».
Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες αφότου είχε ζητήσει από τους θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ να μην ασκήσουν πίεση στους ηθοποιούς της νέας τηλεοπτικής σειράς, κάνοντας συγκρίσεις με το αρχικό καστ των ταινιών. Ο Ράντκλιφ δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει ένα «παράξενο φάντασμα» στις ζωές των παιδιών που θα πρωταγωνιστήσουν στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.
Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν έχει αναλάβει τον ρόλο του Χάρι Πότερ, ενώ η Αραμπέλα Στάντον θα υποδυθεί την Ερμιόνη Γκρέιντζερ και ο Άλαστερ Στάουτ θα ενσαρκώσει τον Ρον Ουέσλι στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του μαγικού κόσμου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για το HBO.
Ο Ράντκλιφ είχε δηλώσει βέβαιος μιλώντας στο Screen Rant πως «ο Ντόμινικ θα είναι καλύτερος από μένα» και προέτρεψε τους θαυμαστές να αφήσουν τους νέους πρωταγωνιστές «να κάνουν τη δουλειά τους», απαντώντας στις ανησυχίες για τη φήμη σε τόσο νεαρή ηλικία.
«Κατά κάποιον τρόπο πιστεύω ότι το να γίνεσαι διάσημος σε μικρή ηλικία είναι σχεδόν πιο εύκολο, γιατί τότε όλα τα παράξενα πράγματα που συνοδεύουν τη φήμη μπλέκονται τόσο πολύ με τη ζωή σου που δεν σου φαίνονται πια περίεργα όταν τα συναντάς», είχε πει.
«Υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση όταν αυτά τα παιδιά επιλέχθηκαν για τους ρόλους, του τύπου: “Πρέπει να τα προσέξουμε”. Αν το εννοείτε αυτό, ένα από τα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να μη ρωτούν συνεχώς για εμάς. Θα ήθελα να μην είμαστε παράξενα φασματικά φαντάσματα στις ζωές αυτών των παιδιών και απλώς να τα αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους», είχε προσθέσει.
