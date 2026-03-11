Ο Ράντκλιφ υποστήριξε ότι τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο της υποκριτικής πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ψυχοθεραπεία

Σε βλέπουν σαν να τα έχεις όλα, οπότε νιώθεις ότι δεν έχεις το δικαίωμα να παραπονεθείς, είπε ο ηθοποιός μεταφέροντας τη δική του εμπειρία