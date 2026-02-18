Ντάνιελ Ράντκλιφ για τον «διάδοχό» του: Θα είναι καλύτερος από μένα στον ρόλο του Χάρι Πότερ

Όπως είπε, δεν θα ήθελε εκείνος και οι συμπρωταγωνιστές του στις ταινίες Χάρι Πότερ να επισκιάσουν τη δουλειά των νέων προσώπων που θα υποδυθούν τους ίδιους ρόλους:

Την άποψη ότι ο «διάδοχός» του θα είναι καλύτερος στον ρόλο του Χάρι Πότερ εξέφρασε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ . Ο ηθοποιος που κέρδισε αναγνωρισιμότητα, υποδύομενος τον διάσημο μάγο, τόνισε επίσης πως δεν θέλει να γίνει ένα «φάντασμα» για τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν Ο τελευταίος εξασφάλισε τον ρόλο του Χάρι Πότερ, ενώ η Αραμπέλα Στάντον θα υποδυθεί την Ερμιόνη Γκρέιντζερ και ο Άλαστερ Στάουτ τον Ρον Ουέσλι στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του κόσμου της μαγείας που έχτισε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από το HBO.«Υπήρξε όλη αυτή η συζήτηση όταν επιλέχθηκαν αυτά τα παιδιά, του τύπου “Πρέπει να τα προσέχουμε”. Αν το εννοείτε αυτό, ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να μη ρωτά για εμάς. Θα ήθελα να μην είμαστε παράξενα φαντάσματα στις ζωές αυτών των παιδιών και απλώς να τα αφήσουμε να προχωρήσουν».Ο ηθοποιός επισήμανε ότι η τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό: «Θα είναι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό και θα είναι καλύτεροι από εμένα, είμαι σίγουρος ότι ο Ντόμινικ θα είναι καλύτερος από εμένα. Έμαθα στην πορεία. Κοιτάζω πίσω σε ό,τι έκανα με πολύ περισσότερη καλοσύνη και το βρίσκω λιγότερο ντροπιαστικό τώρα που είμαι μεγαλύτερος».Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ απάντησε και στις ανησυχίες σχετικά με τη φήμη σε τόσο νεαρή ηλικία, λέγοντας: «Κατά κάποιον τρόπο πιστεύω ότι το να γίνεσαι διάσημος σε μικρή ηλικία είναι ίσως πιο εύκολο, γιατί τότε όλα τα παράξενα στοιχεία της φήμης είναι τόσο αλληλένδετα με τη ζωή σου που δεν σου φαίνονται παράξενα όταν τα αντιμετωπίζεις».Κλείνοντας, θέλησε να μοιραστεί και τις συμβουλές του προς τους νεαρούς ηθοποιούς: «Θα έλεγα να περάσουν υπέροχα και να στηριχθούν στο συνεργείο. Όλοι έχουν μια εικόνα ότι μεγαλώσαμε στα γυρίσματα με τους καλύτερους Βρετανούς ηθοποιούς, αλλά η Μάγκι Σμιθ δεν ερχόταν να μου δίνει συμβουλές για το πώς να μεγαλώσω. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους».