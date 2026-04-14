Μαριλού Κατσαφάδου: Έπαιζα στις «Σέρρες» όταν έχασα τη μαμά μου, ήταν δύσκολο
Ήταν περήφανη που θα ήμουν σε αυτή τη σειρά, είπε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την περίοδο που έφυγε η μητέρα της από τη ζωή, ενώ παράλληλα έπαιζε στις «Σέρρες» περιέγραψε η Μαριλού Κατσαφάδου, εξηγώντας πως κλήθηκε να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η  μητέρα της είχε χαρεί και ένιωθε περήφανη για τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά. Στη συνέχεια, μίλησε για τα γυρίσματα που έκανε στις Σέρρες, εξηγώντας ότι επέστρεφε στο ξενοδοχείο όπου έμενε, έχοντας την ανάγκη να μεταφέρει στη μητέρα της όσα της είχαν συμβεί μέσα στην ημέρα, η οποία ωστόσο δεν ήταν πια στη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριλού Κατσαφάδου στο περιοδικό «Λοιπόν» είπε: «Έπαιζα στις “Σέρρες” όταν έχασα τη μαμά μου. Είχε χαρεί πολύ με την εξέλιξη μου αυτή, ήταν περήφανη που θα ήμουν σε αυτή τη σειρά. Όταν έκανα τα γυρίσματα και έλειπα έναν μήνα στις Σέρρες, γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω τη μαμά μου και να της πω πως ήταν η μέρα μου. Δυστυχώς, δεν την είχα. Ήταν δύσκολο».
