Μαριλού Κατσαφάδου: Όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι, τότε ένιωσα την ενηλικίωση
Ένιωσα ότι ξαφνικά ο πατέρας μου δεν με έβλεπε τόσο σαν κόρη του, αλλά σαν μεγάλη γυναίκα, είπε η ηθοποιός για τον Θοδωρή Κατσαφάδο
Τις αλλαγές που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας της περιέγραψε η Μαριλού Κατσαφάδου, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο ανατράπηκαν πλήρως οι ισορροπίες στη ζωή της, με την ηθοποιό να νιώθει τότε για πρώτη φορά τι σημαίνει πραγματική ενηλικίωση.
Μιλώντας για την ιδιαίτερα στενή σχέση που διατηρεί από παιδί με τον πατέρα της, Θοδωρή Κατσαφάδο, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο θάνατος της μητέρας, επέφερε σημαντικές αλλαγές, καθώς από τότε ένιωθε περισσότερο ως ώριμη γυναίκα παρά ως η κόρη του ηθοποιού.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριλού Κατσαφάδου τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο «The 2Night Show» δήλωσε: «Ήμασταν πολύ κοντά με τον πατέρα μου, αλλά όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι. Δεν ήταν πια η μητέρα μου η γυναικεία φιγούρα, και ας έμενα εγώ αλλού. Τότε ένιωσα την ενηλικίωση παρά το γεγονός ότι είχα γεννήσει. Υπάρχει ξαφνικά μια μετατόπιση θέσης και σχέσης. Τώρα εγώ ήμουν η γυναίκα μέσα σε δύο σπίτια, στου πατέρα μου και στο δικό μου. Ένιωσα ότι ξαφνικά ότι ο πατέρας μου δεν με έβλεπε τόσο σαν κόρη του, με έβλεπε σαν μεγάλη γυναίκα. Ήταν σαν να με αντιμετώπισε σαν ενήλικα. Ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα μου κόπηκε ότι έφυγε από τη ζωή. Πρέπει να πω ότι έχω στηρίξει τον πατέρα μου σε πάρα πολλά θέματα, όπως και εκείνος εμένα».
Όσο για τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, η ηθοποιός προτιμούσε να εκμυστηρευτεί προβληματισμούς και εξελίξεις στα προσωπικά της κυρίως στον πατέρα της και όχι τόσο στη μητέρα της, εξηγώντας πως ο Θοδωρής Κατσαφάδος δεν ήταν επικριτικός με τις επιλογές της.
«Είμαι η κλασική κόρη του μπαμπά, θα του τα πω όλα και για τις σχέσις μου. Μου αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί του όλα από πολύ μικρή ηλικία. Από την πρώτη μου σχέση, το πρώτο μου φιλί, του τα έλεγα όλα, πήγαινα στον μπαμπά μου. Η σχέση με τη μαμά μου δεν ήταν τέτοια για τα ερωτικά μου. Ένιωθα πάντα ότι ο πατέρας μου δεν θα με κρίνει, είναι άνθρωπος που ακούει πάρα πολύ και δίνει συμβουλές. Πάντα τον άκουγα να μιλάει και να ακούει» ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου.
