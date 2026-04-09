Ρούλα Πατεράκη: Συνεργάστηκα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη για να δω τον κίνδυνο
Για τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε η Ρούλα Πατεράκη, εξηγώντας πως παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν, η ίδια ήθελε να αντιμετωπίσει τον «κίνδυνο» αυτόν.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», τόνισε πως είχε μία υπέροχη εμπειρία δίπλα στην ηθοποιό: «Η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Όσο καιρό έκανες πρόβες με την Αλίκη, ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε είχες μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Είχες μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό. Όταν θα ανέβαινε στη σκηνή, έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να την προφυλάξεις, ώστε να έχει κάτι που θα την κάνει θελκτική στο κοινό της. Όφειλες να το έκανες για την Αλίκη αυτό. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μην χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια. Το αισθανόταν πάρα πολύ. Είχε μεγαλώσει και νομίζω ότι ένιωθε ότι κάτι της έλειψε. Ήθελε μια εσωτερική ανανέωση, να σπάσει αυτή την κρούστα», είπε αρχικά.

Έπειτα, η Ρούλα Πατεράκη αποκάλυψε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εκείνη που της είχε προτείνει να συνεργαστούν: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Αν δεν καταλάβαινα τη φωνή, θα έλεγα “κάποιος μου κάνει πλάκα”. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ίδια. Στην αρχή δίσταζα, γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι ήταν κάτι άλλο κι εγώ κάτι άλλο, ότι δεν θα ταιριάξουν τα χνώτα μας και ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε. Είπα “γιατί όχι;” και το έκανα. Δεν λειτουργούσα πάντα έτσι στη ζωή μου. Αυτό με την Αλίκη το έκανα για να δω τον κίνδυνο», δήλωσε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως παρόλο που την ελκύουν περισσότερο οι εμπορικές συνεργασίες, υποστήριξε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε κάτι διαφορετικό: «Έχω μία έλξη για το εμπορικό, αλλά η Αλίκη δεν είναι απλώς εμπορικό. Είναι καλλιτεχνικό – εμπορικό. Είναι κάτι άλλο. Αλλά έχω μια έλξη για το εμπορικό. Θέλω να δω γιατί υπάρχει μια επιτυχία. Για μένα, τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανταγωνιστικά. Το ποιοτικό παιχνίδι είναι άκρως ανταγωνιστικό», είπε.
Σχετικά Άρθρα

