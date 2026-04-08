Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ακύλας ΕΡΤ Σειρά

Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί σε δύο επεισόδια του σίριαλ «Το Παιδί»

Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Μία guest εμφάνιση κάνει ο Ακύλας σε σειρά της ΕΡΤ. Ο τραγουδιστής που σε έναν περίπου μήνα θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision με το Ferto, διεκδικώντας μία θέση για την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό της 70ής διοργάνωσης, πρόκειται να εμφανιστεί σε δύο επεισόδια του σίριαλ «Το Παιδί». Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει το κομμάτι του σε ένα τηλεοπτικό γαμήλιο γλέντι.

Στον επίσημο λογαριασμό της ΕΡΤ στο Instagram αναρτήθηκαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα, στις οποίες ο Ακύλας απαθανατίζεται με τους συντελεστές της σειράς, φορώντας το σκουφάκι-σήμα κατατεθέν της εικόνας του, κόκκινο παντελόνι και μπλούζα ίδιου χρώματος, ενώ η εμφάνισή του ολοκληρώνεται με ένα εκκεντρικό κόκκινο πανωφόρι.  

«Ο Ακύλας κάνει guest εμφάνιση στη σειρά ''Το Παιδί'' και δίνει τον δικό του ρυθμό με το 'Ferto'' στο πιο ανατρεπτικό γαμήλιο γλέντι. Λίγο πριν τη σκηνή της Eurovision, θα τον απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:00 στην ΕΡΤ1», διευκρινίζεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Ο Ακύλας εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ, δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα
4 ΣΧΟΛΙΑ

