Κώστας Φαλελάκης: Με ευχαριστεί πάρα πολύ που είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά ως ηθοποιός
Κώστας Φαλελάκης: Με ευχαριστεί πάρα πολύ που είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά ως ηθοποιός
Το αναγνωρίζω και το αγαπώ , τόνισε
Ευχαρίστηση και όχι δυσαρέσκεια προκαλεί στον Κώστα Φαλελάκη το γεγονός ότι είναι περισσότερο γνωστός στον κόσμο ως άτομο που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα παρά ως ηθοποιός. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία κατάσταση που αναγνωρίζει, αποδέχεται και αγαπά.
«Δεν μου έχουν βάλει καμία ταμπέλα. Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Το δέχομαι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αγαπώ», δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 8 Απριλίου,
Ο Κώστας Φαλελάκης μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης. «Είμαι σε μία σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Σκέφτομαι το σύμφωνο συμβίωσης», μοιράστηκε.
Για την πιθανότητα να δημιουργήσει οικογένεια, στη συνέχεια, επισήμανε: «Ήθελα πάντα ένα παιδί. Ο Μηνάς όμως δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό, το σεβάστηκα και δεν έγινε».
Μιλώντας για τον Μηνά Χατζησάββα, δήλωσε πως βιώνει την απώλειά του με διαφορετικό τρόπο μετά από δέκα χρόνια: «Μια απώλεια που μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ είναι η δική του. Μετά από δέκα χρόνια κατάφερα να μετατρέψω σε φως ό,τι εν πρώτοις φαινόταν για σκοτάδι. Βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχει παίξει για να τον θαυμάσω άλλη μια φορά», είπε.
«Η υποκριτική με βρήκε εντελώς τυχαία», ανέφερε έπειτα και σημείωσε: «Στο είδος του θεάτρου που εντοπίστηκα, δεν υπήρχε έπαρση. Και η σχέση μου με τον Μηνά Χατζησάββα οριοθετούσε και τη συμπεριφορά μου τη θεατρική. Γνωρίζετε το ήθος του Μηνά και τις επιλογές του, οπότε και οι δικές μου ήταν ανάλογες».
Κλείνοντας, ο Κώστας Φαλελάκης δήλωσε πως δεν ντρέπεται «να χτυπήσει πόρτες» για έναν ρόλο: «Έχω χτυπήσει πόρτες για ρόλους. Ακόμα και τώρα το κάνω και δεν το θεωρώ κακό», είπε.
«Δεν μου έχουν βάλει καμία ταμπέλα. Αναγνωρίζω ότι είμαι πιο γνωστός ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Το δέχομαι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το αγαπώ», δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 8 Απριλίου,
Ο Κώστας Φαλελάκης μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης. «Είμαι σε μία σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Σκέφτομαι το σύμφωνο συμβίωσης», μοιράστηκε.
Για την πιθανότητα να δημιουργήσει οικογένεια, στη συνέχεια, επισήμανε: «Ήθελα πάντα ένα παιδί. Ο Μηνάς όμως δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό, το σεβάστηκα και δεν έγινε».
Μιλώντας για τον Μηνά Χατζησάββα, δήλωσε πως βιώνει την απώλειά του με διαφορετικό τρόπο μετά από δέκα χρόνια: «Μια απώλεια που μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ είναι η δική του. Μετά από δέκα χρόνια κατάφερα να μετατρέψω σε φως ό,τι εν πρώτοις φαινόταν για σκοτάδι. Βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχει παίξει για να τον θαυμάσω άλλη μια φορά», είπε.
«Η υποκριτική με βρήκε εντελώς τυχαία», ανέφερε έπειτα και σημείωσε: «Στο είδος του θεάτρου που εντοπίστηκα, δεν υπήρχε έπαρση. Και η σχέση μου με τον Μηνά Χατζησάββα οριοθετούσε και τη συμπεριφορά μου τη θεατρική. Γνωρίζετε το ήθος του Μηνά και τις επιλογές του, οπότε και οι δικές μου ήταν ανάλογες».
Κλείνοντας, ο Κώστας Φαλελάκης δήλωσε πως δεν ντρέπεται «να χτυπήσει πόρτες» για έναν ρόλο: «Έχω χτυπήσει πόρτες για ρόλους. Ακόμα και τώρα το κάνω και δεν το θεωρώ κακό», είπε.
