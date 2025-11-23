Κώστας Φαλελάκης για Μηνά Χατζησάββα: Μετά το θάνατό του, υπήρχε βιοποριστικό θέμα
Έκανα στο θέατρο ότι δουλειά ερχόταν, εξήγησε ο ηθοποιός
Στις οικονομικές δυσκολίες που συνάντησε μετά τον θάνατο του επί 25 χρόνια συντρόφου του, Μηνά Χατζησάββα, στάθηκε ο Κώστας Φαλελάκης.
Όπως είπε, είχε θέμα βιοπορισμού με αποτέλεσμα να δέχεται όποια δουλειά του πρότειναν, χωρίς να έχει την πολυτέλεια να την αξιολογήσει. Μην έχοντας επίσης υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, αφού τότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αναγκάστηκε να πληρώσει το ποσό των 30.00 ευρώ για να μη χάσει το σπίτι του αείμνηστου ηθοποιού.
«Μετά το θάνατο του Μηνά, υπήρχε βιοποριστικό θέμα και έκανα στο θέατρο ότι δουλειά ερχόταν. Είχα απέραντη ηθική βοήθεια από το περιβάλλον, αλλά όχι οικονομική, μόνο το μεροκάματό μου», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν είχε το δικαίωμα να παραλάβει τη σορό του ηθοποιού μετά τον θάνατό του, τόνισε: «Αν ως ομοφυλόφιλος δεν έχεις σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο, κάποιος μπορεί να σε χλευάσει. Αν όμως έχεις, το βουλώνει. Δεν μπορούσα να πάρω το σώμα του Μηνά, αν συνέβαινε τώρα, θα μπορούσα να το πάρω».
«Έπρεπε να πληρώσω 30.000 ευρώ φόρο για το σπίτι που κληρονόμησα από τον Μηνά. Δεν φοβήθηκα μη το χάσω, θα έκανα τα αδύνατα δυνατά για να μη χάσω το σπίτι που πήραμε με τον Μηνά», πρόσθεσε.
