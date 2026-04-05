Δημητρακόπουλος για τον μηνυτή της Τούνη: «Αντί να κάνει τον σταυρό του που είναι ελεύθερος, κάνει μήνυση, δεν έχει συνειδητοποιήσει τη ζημιά που έχει κάνει»
Κάποια στιγμή σταματάει η λογική, πρόσθεσε ο δικηγόρος της influencer για τη μήνυση που της έκανε ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn 

Για τη μήνυση που έκανε εναντίον της Ιωάννας Τούνη ο άντρας που η influencer βιντεοσκόπησε τα μπουζούκια, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του, μίλησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημειώνοντας πως αντί να κρύβεται, επιτίθεται στο θύμα του.

Η Ιωάννα Τούνη τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Απριλίου ανέβασε στο Instagram βίντεο με το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn, καθώς έγινε έξαλλη όταν τον είδε να διασκεδάζει επιδεικτικά στο νυχτερινό κέντρο που βρισκόταν και εκείνη, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της μετά από μήνυσή του. Στην πορεία αφέθηκε ελεύθερη, ωστόσο αναμένεται να της απαγγελθούν κατηγορίες το επόμενο διάστημα.

Για το γεγονός αυτό ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 5 Απριλίου και τόνισε πως το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άντρας κινήθηκε νομικά εναντίον της influencer δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί: «Ειλικρινά, κάποια στιγμή σταματάει η λογική. Ο ένας εκ των δύο που κατέθεσε έγκληση σε βάρος της κυρίας Τούνη χτες - δεν ξέρουμε ακόμα το αδίκημα-, είναι καταδικασμένος σε τρία χρόνια φυλάκιση για κακούργημα. Δηλαδή, παραβίασε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της κυρίας Τούνη, τα ανακοίνωσε σε τρίτους μη δικαιούμενους, τα ανέβασε σε πορνοσάιτ σύμφωνα με την απόφαση, και αντί να κρύβεται και να λέει "πάλι καλά που έχω αναστολή στην έφεση και στην ποινή", αντί να κάνει τον σταυρό του που είναι ελεύθερος και δεν είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, όπως κινδυνεύει ο συγκατηγορούμενός του, βγαίνει και επιτίθεται στο θύμα του», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ο κύριος αυτός πθανολογώ ότι εθίγη επειδή έκανε ανάρτηση η κυρία Τούνη. Ο μηνυτής διέπραξε ένα αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος και η εικόνα του θύματος προβάλλεται συνεχώς, το έχουν διαπομπεύσει, για μία δεκαετία δέχεται επιθέσεις προσωπικές και επειδή η κυρία Τούνη μέσα στην αναστάτωσή της, με το που τον είδε και γέλαγε ειρωνικά, ανέβασε μία ανάρτηση τα ξημερώματα, αισθάνθηκε ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά του δεδομένα επειδή είδαμε το πρόσωπό του και το όνομά του και έκανε μήνυση. Είχε το δικαίωμα. Εγώ όμως αν ήμουν στη θέση του, δεν θα το αποτολμούσα, γιατί έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτή τη γυναίκα. Η μήνυση που έκανε προβλέπεται από τον νόμο, αλλά δείχνει για εμένα ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τη ζημιά που έχει κάνει σε αυτή τη γυναίκα. Και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει περάσει το δεκαήμερο που μπορεί ο εισαγγελέας εφετών να κάνει έφεση στην ποινή των τριών ετών που του επέβαλε. Για εμένα η συμπεριφορά του είναι λάθος».
