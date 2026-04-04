Η 19χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έκανε το ντεμπούτο της σε βιντεοκλίπ
Η Σιλό Τζολί εμφανίζεται στο «What's a Girl to Do» της τραγουδίστριας Dayoung ως χορεύτρια
Η Σιλό Τζολί εμφανίζεται σε απόσπασμα διάρκειας 26 δευτερολέπτων για το μουσικό βίντεο «What's a Girl to Do» της τραγουδίστριας Dayoung, το οποίο θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το επόμενο διάστημα.
Στο βίντεο, η Σιλό παρουσιάζεται ως χορεύτρια, φορώντας κόκκινη μπλούζα, μεγάλους κρίκους, χρυσό σκουλαρίκι στα χείλη, με τα μαλλιά της να είναι πιασμένα σε κοτσίδα.
Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί το 2024 πήρε την απόφαση να αφαιρέσει νομικά το επώνυμο «Πιτ» και να χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Σάιλο Νουβέλ Τζολί.
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά, τη Σιλό τη Ζαχάρα που είναι 21 ετών, τον 24χρονο Μάντοξ, τον Παξ που είναι πλέον 22 ετών, καθώς και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν, που έχουν κλείσει τα 17. Η Σιλό, ο Νοξ και η Βίβιεν είναι τα βιολογικά παιδιά των δύο ηθοποιών, ενώ η Ζαχάρα, ο Μάντοξ και ο Παξ υιοθετήθηκαν.
