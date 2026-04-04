Η 19χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έκανε το ντεμπούτο της σε βιντεοκλίπ
Η Σιλό Τζολί εμφανίζεται στο «What's a Girl to Do» της τραγουδίστριας Dayoung ως χορεύτρια

Το ντεμπούτο της έκανε η 19χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, συμμετέχοντας σε βιντεοκλίπ.

Η Σιλό Τζολί εμφανίζεται σε απόσπασμα διάρκειας 26 δευτερολέπτων για το μουσικό βίντεο «What's a Girl to Do» της τραγουδίστριας Dayoung, το οποίο θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το επόμενο διάστημα.

Στο βίντεο, η Σιλό παρουσιάζεται ως χορεύτρια, φορώντας κόκκινη μπλούζα, μεγάλους κρίκους, χρυσό σκουλαρίκι στα χείλη, με τα μαλλιά της να είναι πιασμένα σε κοτσίδα.

Δείτε το βίντεο



Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί το 2024 πήρε την απόφαση να αφαιρέσει νομικά το επώνυμο «Πιτ» και να χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Σάιλο Νουβέλ Τζολί.

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά, τη Σιλό τη Ζαχάρα που είναι 21 ετών, τον 24χρονο Μάντοξ, τον Παξ που είναι πλέον 22 ετών, καθώς και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν, που έχουν κλείσει τα 17. Η Σιλό, ο Νοξ και η Βίβιεν είναι τα βιολογικά παιδιά των δύο ηθοποιών, ενώ η Ζαχάρα, ο Μάντοξ και ο Παξ υιοθετήθηκαν.
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

