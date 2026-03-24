Ο Μπραντ Πιτ επιδιώκει συμβιβασμό για τη λήξη της πολυετούς δικαστικής διαμάχης με την Αντζελίνα Τζολί
Ο ηθοποιός θέλει να μπει ένα τέλος μετά από δέκα χρόνια πριν το 2027
Συμβιβασμό επιδιώκει ο Μπραντ Πιτ για να τερματίσει την πολυετή δικαστική διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί, ελπίζοντας πως θα τα καταφέρει πριν από το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Radar Online, ο ηθοποιός εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει τέλος στην αντιπαράθεση με την πρώην σύζυγό του, η οποία διαρκεί εδώ και δέκα περίπου χρόνια και αφορά κυρίως την επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς και το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, που το ζευγάρι είχε αποκτήσει το 2011, με τον Πιτ να υποστηρίζει ότι η Τζολί πώλησε το μερίδιό της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς τη γνώση του, παρότι πρόκειται για κοινό περιουσιακό στοιχείο.
Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πιτ ζήτησε «συμβιβασμό», επισημαίνοντας: «Ανεξάρτητα από τον χρόνο και τα χρήματα που έχει επενδύσει σε αυτή τη διαμάχη, αυτό πρέπει να σταματήσει». «Και οι δύο πλευρές έχουν εκθέσει τις θέσεις τους και είναι ώρα να μπει τέλος σε όλη αυτή την υπόθεση», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δέκα χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά».
Η ίδια πηγή κατέληξε λέγοντας: «Οι φήμες και η σύγκρουση έχουν πλήξει την εικόνα και των δύο, ενώ κανείς από όσους εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση δεν γίνεται νεότερος».
Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», παντρεύτηκε το 2014 και χώρισε το 2016, επικαλούμενο διαφορές που δεν μπορούσαν να επιλύσουν. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς σχέσης τους απέκτησαν έξι παιδιά, τους Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν. Μετά το διαζύγιο που ολοκληρώθηκε το 2024, αρκετά από τα παιδιά φέρεται να έχουν αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
EXCLUSIVE: Brad Pitt's Peace Plea — 'Fight Club' Star Eyes Ceasefire After Decade-Long War With Ex Angelina Jolie https://t.co/FJZmT28zL6 pic.twitter.com/9orYZgII54— Radar Online (@radar_online) March 24, 2026
