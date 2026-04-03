Στέλιος Παρλιάρος: Δεν μπορώ να είμαι κριτής σε ριάλιτι μαγειρικής γιατί δεν μπορώ να στενοχωρήσω τα παιδιά
Δεν μπορώ να γίνω τόσο αυστηρός, διευκρίνισε ο pastry chef
Αρνητικός στην ιδέα να συμμετάσχει ως κριτής σε τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής είναι ο Στέλιος Παρλιάρος, αφού δεν θα μπορούσε να στενοχωρήσει με τις κριτικές του τους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά, αν του προτεινόταν ένα πρότζεκτ που θα του ταίριαζε, ο pastry chef θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.
«Προς το παρόν όχι. Αν κάτι τύχει, θα το κάνω. Όταν δεν μπορώ κάτι να υποστηρίξω, δεν το κάνω. Δεν μπορώ να είμαι κριτής, γιατί δεν μπορώ να γίνω τόσο αυστηρός και δεν μπορώ να στενοχωρήσω τα παιδιά», ανέφερε ο Στέλιος Παρλιάρος στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 3 Απριλίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Στέλιος Παρλιάρος κλήθηκε να περιγράψει τη διαδρομή του με λίγες λέξεις, με τον ίδιο να απαντά: «Θα ήταν γλυκιά, πικρή και μαγική».
Μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Παρλιάρος σχολίασε τις νέες τάσεις στη ζαχαροπλαστική και την επιρροή που έχουν στον κλάδο αυτό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, δεν τις ακολουθεί, επειδή δημιουργεί αξιοποιώντας τη φαντασία του. «Τα social media σίγουρα μπορούν να κάνουν κακό. Γι’ αυτό γίνονται viral, όπως το Dubai chocolate. Εγώ δεν ακολουθώ ποτέ και δεν θα ακολουθήσω ποτέ. Βάζω τη δική μου φαντασία να δουλέψει. Έχω τις βάσεις μου, διαβάζω βιβλία, μπορεί να βρω μια πολύ παλιά συνταγή και να την αναβιώσω, να τη φέρω στο σήμερα», τόνισε.
Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας του που μετρά σαράντα χρόνια, ο pastry chef μοιράστηκε: «Μπορεί να πέρασα λίγο πίκρα, αλλά στο τέλος της ημέρας μού αφήνει τη γλύκα, την εμπειρία και τη γνώση που έχω, και τη χαρά που θα αφήσω στους νέους και θα αφήσω ένα έργο».
