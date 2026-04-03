Αλίνα Κωτσοβούλου: Έκανα 10 χρόνια ψυχοθεραπεία, υπήρχαν πολύ ισχυρά σκοτάδια
Έχει κόπο η ψυχοθεραπεία, θέλει χρόνο και επένδυση, είπε η ηθοποιός
Στα 10 χρόνια ψυχοθεραπείας που έκανε, αναφέρθηκε η Αλίνα Κωτσοβούλου, τονίζοντας πως πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία δεν είναι πάντα ευχάριστη.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου, με την Αλίνα Κωτσοβούλου να εξηγεί πως ολοκλήρωσε πριν από 12 χρόνια, την ομαδική ψυχοθεραπεία που έκανε, τονίζοντας ότι αρχικά ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο ζήτημα που την απασχολούσε, και στην πορεία ανακάλυψε νέα θέματα που ήταν προς συζήτηση και επίλυση.
Όπως είπε: «Έκανα για πολλά χρόνια ομαδική ψυχοθεραπεία, αναλυτική. Ήμουν σε ομάδα θεραπευτική, από την οποία αποφοίτησα πριν από 12 χρόνια. Στην ψυχοθεραπεία μπαίνεις με ένα αίτημα, που σε προβληματίζει ισχυρά προφανώς για να απευθυνθείς σε κάποιον θεραπευτή, και κάποια στιγμή αποφοιτείς. 10 χρόνια έκανα εγώ. Αυτά τα χρόνια ήταν ένα το κομβικό θέμα, που είχα, γιατί ξεκινάς να σκάβεις και βγαίνουν μετά οι στρώσεις. Τώρα, με βλέπεις έτσι γελαστή, γιατί έτσι είμαι στην κοινωνική μου συνθήκη. Επειδή υπάρχουν και τα σκοτάδια και υπήρχαν πολύ ισχυρά σκοτάδια, δεν το περνάω, δεν είναι απλό. Έχει κόπο η ψυχοθεραπεία, θέλει χρόνο και επένδυση».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός σημείωσε ότι ακόμα και αν κλείσει ένας θεραπευτικός κύκλος, πάντα ανακύπτουν νέα ζητήματα: «Κάποιο κομμάτι ολοκληρώνεις σε έναν κύκλο, ναι, αν όμως έρθουν ζητήματα και δεις ότι στην καθημερινότητα σου πάλι δεν μπορείς να είσαι λειτουργικός και όπως θες εσύ να είσαι, επιστρέφεις. Ανακαλύπτεις κι άλλους τρόπους και άλλους ανθρώπους και άλλα εργαλεία αυτογνωσίας, δεν τελειώνει ποτέ η γνώση του εαυτού».
