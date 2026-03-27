Η Ζεντάγια εμφανίστηκε με φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και πέτρες, που είχε βάλει η Κέιτ Μπλάνσετ
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama» στη Ρώμη
Με το ίδιο φόρεμα που είχε βάλει η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε η Ζεντάγια στο κόκκινο χαλί.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Drama» στη Ρώμη, ακολουθώντας το θεματικό concept που παραπέμπει σε γάμο. Πιο συγκεκριμένα, η Ζεντάγια επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Giorgio Armani Privé, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί για την Μπλάνσετ. Το μεταξωτό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, διακοσμημένο με πέτρες, είχε αρχικά φορεθεί από την ηθοποιό τόσο στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025 όσο και στα SAG Awards του 2022.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εμφάνιση αυτή ακολουθεί το concept «κάτι παλιό, κάτι νέο, κάτι δανεικό», καθώς η Ζεντάγια έχει ήδη φορέσει το «κάτι παλιό», ένα λευκό φόρεμα Vivienne Westwood που είχε φορέσει στα Όσκαρ του 2015, και το «κάτι νέο», ένα custom φόρεμα Louis Vuitton στην πρεμιέρα του Παρισιού.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters / Getty Images/ Ideal Image
@nssmagazine
Zendaya wore an Armani Privé dress borrowed from Cate Blanchett at the premiere of “The Drama” in Rome 🇮🇹 Credits video: Law Roach #thedrama #zendaya #tiktokfashion #cateblanchett #premiere♬ Poche Parole - Giorgia & Mina
Zendaya stuns in a dress borrowed from Cate Blanchett at the Rome premiere of The Drama. pic.twitter.com/34oYfsQsLV— Deeds Magazine (@Deedsmag) March 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα